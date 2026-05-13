Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para el acusado de apuñalar a un hombre en Los Hornos durante una pelea

La Justicia avaló el pedido de la Fiscalía para avanzar hacia el debate oral por el crimen de Luis Alberto Cubilla. El único sospechoso tiene 22 años

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Luis Alberto Cubilla fue asesinado durante una pelea en la zona de Los Hornos el 1° de mayo (Fuente: 0221)
Luis Alberto Cubilla fue asesinado durante una pelea en la zona de Los Hornos el 1° de mayo (Fuente: 0221)

El juez Guillermo Atencio dictó la prisión preventiva al joven de 22 años acusado de matar de una puñalada a Luis Alberto Cubilla durante una pelea en Los Hornos, hace más de una semana. El ataque se produjo en medio de una fiesta en donde ambos mantuvieron una discusión minutos antes.

En paralelo a la resolución dictada por el magistrado, se hizo lugar al pedido de elevación a juicio impulsado por la fiscalía contra Pablo Alexis A., quien está acusado de homicidio. Así lo confirmó el portal de noticias 0221. Las pericias judiciales establecieron que Cubilla, de 29 años, murió por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, como resultado de una herida de arma blanca.

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El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de mayo, durante una reunión en la zona de 72 bis entre 142 y 143, y a partir de la declaración de los trestigos y de registros fílmicos, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia. Así, la Fiscalía determinó que hubo un un intercambio verbal entre el acusado y la víctima, que se desató porque Pablo Alexis A. mantenía una conducta “cargosa y maleducada” que generó malestar entre los presentes. Esto llevó a que Cubilla le advirtiera: “No le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien”.

Tras el cruce de palabras, Cubilla le propinó una cachetada a su oponente y un tercero intervino para separarlos. Minutos después el acusado regresó armado con una cuchilla y atacó a la víctima a la altura de la axila izquierda. Las personas que se encontraban allí identificaron de inmediato al agresor y lo señalaron ante la Policía, que lo detuvo a pocas cuadras del lugar. El sospechoso fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después del hecho y quedó a disposición de la Justicia. La causa pasó a manos de la UFI N° 8 de La Plata, bajo la conducción del fiscal Martín Almirón.

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En tanto la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, donde los médicos no lograron salvar su vida.

El hombre fue asesinado a puñaladas en Los Hornos durante la madrugada del 1 de mayo y detuvieron a un joven de 22 años (Fuente: 0221)
El hombre fue asesinado a puñaladas en Los Hornos durante la madrugada del 1 de mayo y detuvieron a un joven de 22 años (Fuente: 0221)

Tras el crímen, circuló un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchaban gritos, rotura de vidrios y pedidos de auxilio: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. Los registros fílmicos captados por las cámaras de seguridad, incorporadas como prueba, mostraron la secuencia del ataque y reforzaron la situación procesal en contra del acusado. Un agente policial que estuvo en la escena, calificó el ataque como “una pelea de borrachos”.

Frente a las autoridades, el joven habría realizado un reconocimiento espontáneo de su participación en el hecho, aunque al momento de ser indagado por Almirón, optó por guardar silencio.

Zoraida, madre de la víctima, habló sobre el dolor que atravesó su familia tras el crimen y descartó cualquier vínculo de amistad entre su hijo y el acusado. “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”, afirmó. “El asesino ya lo tenía en la mente”, sostuvo. La mujer recordó a su hijo como alguien de carácter alegre: “Le decíamos ‘Boscacha’. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor”.

“La verdad que nos cambió la vida a nosotros, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”, relató sobre la partida de su hijo. “Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, afirmó Zoraida. Sin embargo, pidió que "la Justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre. No siento odio. Que Dios lo ayude”, volvió a pedir.

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