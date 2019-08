Ayer Infobae dio una idea de por dónde podrían ir los lineamientos de política, según fuentes privadas que participaron de la reunión que mantuvieron empresarios del agro con el presidente Mauricio Macri, basado en la suba de las retenciones de emergencia de $4 para la economía pampeana, reducción de la carga de Ganancias para los trabajadores y tasas subsidiadas para las pyme. Si bien fueron posteriormente negadas por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, no hay duda que el paquete de medidas estará destinado a atenuar el impacto de la devaluación sobre los bolsillos del conjunto de los argentinos, y los costos sobre las pequeñas y medianas empresas, en particular las no exportadoras.