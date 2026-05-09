Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

Agustina Maldonado convirtió el gol ante Venezuela que aseguró el pase a la final frente a Brasil y la clasificación al Mundial Sub 17

La historia de Agustina Maldonado y su vínculo con el fútbol comenzó a los seis años en las instalaciones del club All Boys de La Pampa. Su familia, en especial su padre Horacio, quien tenía pasado como jugador en el mismo club, resultó fundamental en ese primer acercamiento. La ausencia de equipos femeninos la llevó a entrenar con los varones de la categoría 2009, después de haber probado otros deportes, y así empezó a forjar su camino.

El impulso de Maldonado modificó el dinamismo deportivo dentro del club pampeano, acompañado por la dedicación de la preparadora física Yasmín Roston, hija de José Luis Roston, dirigente histórico de All Boys. Gracias a su empuje, se formó el primer equipo femenino del club, que poco a poco fue sumando más jugadoras y consolidando un espacio propio.

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Sin equipos femeninos en su infancia, Agustina Maldonado entrenó con varones y superó barreras hasta convertirse en la primera pampeana en la selección argentina juvenil

Ese equipo cosechó logros de inmediato. Agustina Maldonado, con la camiseta número 10 y apenas 12 años, se consagró campeona de la Liga Cultural de La Pampa y anotó el primer gol de la historia en el torneo. El título se repitió tanto en 2021 como en 2022. Además, All Boys se convirtió en el primer equipo femenino de la provincia en llegar a la Fase Final de la Copa Federal, torneo en el que participó dos veces consecutivas representando a la Región Bonaerense Pampeana Sur.

Desde entonces, los logros individuales de la mediocampista no dejaron de multiplicarse. Uno de los hitos más destacados fue el reconocimiento que recibió en su propio club. Luego de una propuesta de la Subcomisión de Fútbol, la directiva decidió que una de las canchas llevara su nombre, mientras que otra mantiene el de Jerónimo Gutiérrez, histórico goleador masculino. Es así que su disciplina y su desempeño se ven reflejados en el predio de la institución donde a tan corta edad comenzó a materializar sus sueños.

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La mediocampista fue fundamental para impulsar el primer equipo femenino y se convirtió en referente del fútbol en La Pampa

El recorrido de la jugadora pampeana se distingue por su proyección y su compromiso con el fútbol femenino desde muy joven. Cuando tenía diez años, el cuerpo técnico de la selección argentina juvenil la observó por primera vez, aunque la edad aún no le permitía ser convocada. Más adelante, integró la Sub 15 dirigida por Christian Meloni, quien la vio jugar un torneo de Conmebol con River Plate y la citó, convirtiéndola en la primera jugadora de La Pampa en sumarse al conjunto nacional.

La mediocampista participó con la selección argentina en el Sudamericano Sub 17 de 2024 y 2025, y en febrero fue parte del combinado Sub 20 que selló su clasificación al Mundial de la categoría, programado del 5 al 27 de septiembre en Polonia. Actualmente, con 17 años, juega como profesional en River Plate, club con el que firmó contrato en agosto de 2025.

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Agustina Maldonado inició su camino profesional con la camiseta de River Plate

En estos días, Maldonado disputa el Sudamericano Sub 17. El equipo venció a Venezuela 1-0 en las semifinales, con un penal convertido por la futbolista pampeana a los 88 minutos, alcanzando así una final histórica frente a Brasil, que se jugará este sábado 9 de mayo. Además, las promesas lograron por primera vez la clasificación al Mundial, que se celebrará este año en Marruecos. El trabajo de años del conjunto argentino se vio reflejado en los últimos torneos continentales, en los cuales se posiciona entre las primeras selecciones debido al nivel que demuestran las jugadoras en la cancha y con varias figuras que defienden la camiseta Albiceleste.

En medio de este escenario trascendental, la futbolista compartió un mensaje en sus redes sociales: “Es difícil encontrar palabras para describir este momento, y cuando digo ‘este momento’ no me refiero solamente a los 90’ de la semifinal, me refiero a estos tres años, donde gracias al fútbol pude crecer y aprender muchísimo. Entendí que las cosas no siempre salen a la primera, pero cuando hay esfuerzo, dedicación, constancia, pasión, amor y gente a tu alrededor que te enseña a no bajar nunca los brazos, todo llega”.

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La jugadora surgida en All Boys convirtió el penal a los 88 minutos para alcanzar la final en el Sudamericano Sub 17 y la histórica clasificación al Mundial

Maldonado agregó: “Este equipo se lo merecía y lo demostró. Desde el día uno se los dije, confiaba en todas mis compañeras, cuerpo técnico, cuerpo médico, Néstor, Naty, Sol, Aye, en todos, en todo el trabajo que hicimos, demostrando que rendirse nunca fue una opción. Todavía queda una final muy importante y vamos a seguir dejando todo para continuar escribiendo esta historia tan linda juntos. Gracias a todos los que estuvieron acompañando siempre. Este sueño recién empieza”.

De esta manera, con un comienzo inmediato a temprana edad, Agustina Maldonado integra actualmente el conjunto juvenil donde comparte equipo con figuras como Dolores Delgado, Julia Vinhas Robledo, Brunella Pilati y Mercedes Diz, además de Annika Paz, Delfina Lombardi y Francisca Altgelt, quienes ya tienen experiencia en la selección mayor. La propia futbolista pampeana además recibió su primera citación al plantel principal dirigido por Germán Portanova en 2024, cuando contaba con apenas 15 años.

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Agustina Maldonado marcó el único tanto en Paraguay