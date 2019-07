– ¿Qué le pareció el Acuerdo Mercosur – UE que lideró el presidente Mauricio Macri en Japón?

– Me pareció muy positivo y auspicioso, por eso felicito al presidente Maurucio Macri. Pero por más que por concepción teórica estoy de acuerdo, debo decir que no debe quedar en so, sino en comenzar a trabajar en serio para que dé sus frutos. Me pregunto ¿qué van a hacer con el arancel externo común de 35%?, lo mantendrán bajo el argumento de que existen áreas sensibles que no afecta a 700.000 trabajadores, sino a unos 30.000, cuando y sus efectos de reducción serían muy superadores con la atracción de inversiones. Por eso se requiere traer soluciones y no quedarse con el mero anuncio del convenio.