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La apasionada historia de amor del futbolista Dylan Gissi y Cinzia de Gran Hermano: del “fueguito” por Instagram al vínculo a distancia

Se conocieron por redes sociales y al año ella dejó todo en Venezuela para vivir juntos. El defensor de Nueva Chicago hoy acompaña a la modelo y conductora en su desafío en la casa más famosa

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Dylan Gissi
Él nació en Suiza y jugó en Europa (Instagram: @cinziafd)

Fútbol y fama se cruzan en una historia de amor. El defensor de Nueva Chicago Dylan Gissi es el novio (hoy a distancia) de Cinzia Francischiello, quien irrumpió en la televisión argentina como participante de Gran Hermano Generación Dorada. La pareja une dos realidades: el mundo del deporte y el de la televisión, bajo la mirada de la opinión pública.

Cinzia Francischiello ingresó a la casa de Gran Hermano en la segunda tanda de participantes, identificándose como la primera venezolana en formar parte del reality en Argentina. La joven, presentadora, modelo y actriz en su país, con más de 200 mil seguidores en redes sociales, dejó claro en su presentación que rechaza el rótulo de “botinera” y anunció que no acepta moldes impuestos dentro del programa: “Haré lo que yo quiera”, manifestó al aire, una frase que rápidamente se viralizó.

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El nombre de Francischiello cobró relevancia por su vínculo con Gissi, futbolista suizo-argentino de extensa trayectoria en el país y presente en el Torito de Mataderos. La historia del zaguero se remonta a Ginebra, donde nació en 1991, hijo de una familia argentina radicada en Suiza. El futbolista aprendió primero a hablar en castellano, dentro de un hogar donde la cultura argentina siempre estuvo presente. Su padre, Oscar Gissi, ex jugador de Quilmes, Vélez y Estudiantes de La Plata, emigró a Europa en 1989, y la familia se instaló en la ciudad suiza. A los 15 años, tras la muerte de sus abuelos, la familia decidió regresar a Argentina, instalándose en Quilmes. El joven Dylan y su hermano Kevin se sumaron a las juveniles de Quilmes y luego a Arsenal, adaptándose a la vida y el fútbol local.

El recorrido profesional de Gissi incluyó pasos por las inferiores del Basilea, un contrato en el Neuchatel Xamax suizo, una estadía de un año en el Atlético de Madrid juvenil, y un fugaz paso por el Montpellier francés. En Argentina, su debut profesional fue en Estudiantes de La Plata, donde firmó contrato tras ser visto por Alejandro Sabella. También integró selecciones juveniles de Suiza y Argentina, aunque sin consolidarse internacionalmente. En el fútbol argentino, jugó en equipos como Olimpo, Rosario Central, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Banfield y Patronato, antes de recalar en Nueva Chicago.

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Dylan Gissi
La participante de GH tiene más de 200.000 seguidores en sus redes (Instagram: @cinziafd)

“El fútbol argentino te tira, lo que más me gusta es el ambiente que tiene, cómo lo vive la gente. Me atrae eso. Yo jugué poco con las dos tribunas, porque estaban tratando de sacarlas cuando empecé a jugar. A mí me gusta jugar acá“, enfatizó sobre su preferencia de jugar en el país, pese a su rodaje internacional.

Hace dos años estuvo enfrascado en una fuerte polémica. Fue luego de reconocer que Atlante, el equipo en el que jugaba, recibió cinco millones de pesos como incentivo para ganar un partido clave. El propio jugador afirmó: “Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué. Eso está bueno mientras sea siempre por ganar y por el bienestar”, refiriéndose a un encuentro disputado en septiembre de 2024. Entonces alegó que sus palabras tenían que ver con “la honestidad e integridad del fútbol”, pero el revuelo se lo llevó puesto.

Posteriormente se marchó a Arsenal y a River Plate de Uruguay, hasta recalar en Chicago, donde transita un presente irregular, con cinco presencias y dos expulsiones.

La pareja se conoció por Instagram. “Él me mandó un mensaje. Era Navidad y me mandó: ‘Feliz Navidad’. Entre tanto fueguito, llama la atención un feliz Navidad. Después se vinieron muchas cosas lindas. Lo vi, nos conocimos y me encantó”, supo contar ella en una entrevista en Infobae.

Incluso, llegaron a vivir un año a distancia, cada uno en su tierra: “Siempre hubo demasiada comunicación, demasiada confianza. Imagínate que tuvimos un año a la distancia, que yo todavía vivía en Venezuela, porque tenía mi trabajo en el canal top, número uno y no era fácil dejarlo. Tuve que esperar un año para poderme despedir de mi programa en Venezuela, del canal, de la radio y durante ese año estuvimos a la distancia. No es fácil tener una relación a distancia”.

Dylan Gissi
Sueñan con casarse en un futuro no muy lejano (Instagram: @cinziafd)

Hoy otra vez están separados: ella en la Casa de Gran Hermano y él, enfocado en su trabajo. Hace unos días, a la modelo y conductora se le metió en el ojo la astilla de un plato que se rompió. Y, según contó la periodista Laura Ubfal, “Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y, al cortarse la señal, le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción: le contaron y explicaron que estaba todo bajo control. Pero le agarró un ataque de locura, se fue hasta la casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo”. Gajes de una relación que, por cuestiones profesionales, vuelve a ser a distancia, como al principio.

Dylan Gissi
En la relación, ella dice que es "mandona" (Instagram: @cinziafd)
Dylan Gissi
Los apasionan los viajes y compartir tiempo juntos (Instagram: @cinziafd)
Dylan Gissi
El futbolista sufrió dos expulsiones en la presente campaña en la Primera Nacional (Instagram: @cinziafd)
Suelen hacer gala de su imagen en las redes
Suelen hacer gala de su imagen en las redes

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