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Sábado de chubascos en toda España: lluvias, tormentas e incluso granizo en la mayor parte del país

El viento moderado también será una constante en casi todo el territorio peninsular

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Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas. (EFE)
Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas. (EFE)

Este sábado los cielos permanecerán cubiertos y habrá precipitaciones generalizadas en forma de chubascos, en algunos casos acompañados de tormenta y granizo, en casi toda España. Se prevén episodios intensos en el centro, norte, la fachada oriental peninsular y Andalucía occidental, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias y tormentas en 11 comunidades autónomas peninsulares. En cotas superiores a los 1.800-2.000 metros, pueden producirse nevadas en zonas de montaña. El fenómeno de la calima afectará al extremo este peninsular y Baleares, mientras que los bancos de niebla matinales serán frecuentes en el entorno mediterráneo, el sistema Ibérico y la cuenca alta del Ebro.

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El viento moderado también será una constante en la mayor parte del territorio peninsular, con intervalos fuertes en Baleares y rachas muy fuertes en sectores del suroeste y áreas montañosas del norte. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el noroeste y Pirineos, mientras que descenderán en el suroeste; las mínimas subirán en la mitad oriental peninsular, Andalucía occidental y Melilla. En el archipiélago canario, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales en las islas de mayor relieve. Allí, las mínimas se incrementarán en la franja oriental y el viento será de flojo a moderado.

Varias se protegen de la lluvia con un paraguas. (Europa Press)
Varias se protegen de la lluvia con un paraguas. (Europa Press)

El clima por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, la predicción detalla un panorama de chubascos generalizados y cielos cubiertos en Galicia, donde se esperan tormentas y posible granizo, especialmente en la segunda parte del día. En Asturias, después de lluvias aisladas durante la mañana, los chubascos se intensificarán y extenderán por la tarde, con riesgo de tormentas y granizo sobre todo en el este de la cordillera. En Cantabria, los chubascos dispersos adquieren carácter fuerte en las horas centrales, acompañados también de tormentas y posible granizo, según ha reiterado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En el País Vasco, el día comenzará y terminará con claros, pero en las zonas altas de Álava y en su extremo sur son probables brumas y nieblas, mientras que los chubascos con tormenta afectarán sobre todo a la mitad occidental. Las temperaturas mínimas experimentarán un suave ascenso.

En Castilla y León, predominarán los cielos cubiertos y lluvias moderadas, pudiendo ser localmente fuertes, especialmente en el extremo suroeste y otras zonas montañosas. La probabilidad de tormentas fuertes con granizo es mayor en la mitad norte. El viento soplará de moderado a fuerte, con rachas muy intensas en distintos puntos. En Navarra, los intervalos nubosos y grandes claros dejarán paso a lluvias débiles, con bancos de niebla y brumas en la Sierra de Urbasa. La Rioja presentará nubosidad y lluvia acompañada ocasionalmente de tormenta, sin descartar nieblas.

Para Aragón, se espera que las precipitaciones se concentren en la segunda mitad del día, siendo más abundantes en el sistema Ibérico y el Pirineo. En Cataluña, la nubosidad aumentará y dejará lluvias generalizadas, especialmente intensas en el sur de Tarragona, donde podrían presentarse tormentas fuertes. Tanto las temperaturas mínimas como las máximas tendrán ligeros cambios, con viento flojo y puntuales repuntes en el litoral.

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

La situación en Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid

En Extremadura, el panorama será de cielos cubiertos y lluvias persistentes, sobre todo en el norte, donde pueden alcanzar intensidad fuerte. La formación de nieblas en zonas montañosas no está descartada. Los termómetros oscilarán entre el mantenimiento y el descenso de las temperaturas, mientras que el viento arreciará por momentos. En la Comunidad de Madrid, abundarán las nubes y las nieblas matinales en zonas altas de la sierra, con chubascos ocasionales que localmente pueden ir acompañados de tormenta.

En Castilla-La Mancha, la nubosidad se mantendrá densa, con presencia de brumas y bancos de niebla en las provincias orientales, y se esperan lluvias y tormentas ocasionales. Las mínimas subirán en la zona este y las máximas descenderán levemente.

En la Comunidad Valenciana, los chubascos serán frecuentes y podrán ser localmente fuertes y, en algunos casos, acompañados de granizo, especialmente en puntos de Alicante. Tanto en el litoral como en el interior, las condiciones de viento variarán de flojo a moderado.

Para la Región de Murcia, se prevén precipitaciones moderadas con la posibilidad de que puntualmente sean fuertes y acompañadas de tormentas. En Baleares, la nubosidad aumentará con lluvias y chubascos que podrían ser intensos y llevar polvo en suspensión debido a la calima. Las precipitaciones moderadas generalizadas marcarán también la jornada en Andalucía, particularmente en el interior, donde se esperan tormentas y posibles episodios de granizo. El viento soplará de flojo a moderado, ampliándose a rachas muy fuertes en ciertas áreas.

En el caso de Canarias, la previsión indica intervalos nubosos y lluvias débiles, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y sectores norte y este de las islas montañosas, siendo más probables en las islas centrales. Las mínimas se incrementarán en la parte oriental del archipiélago y apenas cambiarán en el resto, y el viento se mantendrá flojo o moderado.

*Con información de EFE

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