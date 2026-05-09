Economía

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en mayo 2026

El organismo previsional implementa una nueva fórmula de movilidad, que modifica los valores de las principales asignaciones sociales y establece un cronograma especial para el cobro durante este mes

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
El calendario de pagos de ANSES para mayo contempla fechas diferenciadas según la terminación del documento de los titulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un incremento del 3,38% en mayo de 2026. El ajuste responde a la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y alcanza a todos los haberes y prestaciones del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Entre las prestaciones actualizadas figuran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por Hijo con Discapacidad y la Asignación Familiar por Hijo, esta última con montos diferenciados según el rango de ingresos del grupo familiar.

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Los nuevos valores, disponibles en el sitio institucional de ANSES, rigen a partir del inicio del calendario de pagos del mes de mayo.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en mayo

El incremento del 3,38% rige para todas las prestaciones del sistema. A continuación, los montos actualizados para cada asignación:

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  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.286. Destinada a hijos de trabajadores informales, desocupados o que perciben planes sociales, cubre a menores de 18 años y sin límite de edad para hijos con discapacidad.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $460.045. Corresponde a titulares de la Asignación Universal cuyos hijos presenten certificado de discapacidad vigente.
  • Asignación Familiar por Hijo: $70.651 para el primer rango de ingresos. Esta prestación alcanza a los hijos de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo; el monto varía según la zona geográfica y el rango salarial del grupo familiar.

Además del ajuste en asignaciones, ANSES informó que los titulares de jubilaciones y pensiones con haber mínimo cobrarán un bono de $70.000, con lo que el total a percibir asciende a $463.174,10 ($393.174,10 de haber mínimo más $70.000 de bono). Quienes superen el mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo techo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $384.539,28 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, en $345.221,87, ambas incluyendo el bono de $70.000.

Cuándo cobro las asignaciones familiares en mayo 2026

El pago se escalonará a lo largo del mes según el último número del DNI del titular, de acuerdo con el calendario oficial publicado por ANSES. Los pagos de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo comenzarán el 11 de mayo y se extenderán hasta el 22:

  • 11 de mayo: DNI terminado en 0
  • 12 de mayo: DNI terminado en 1
  • 13 de mayo: DNI terminado en 2
  • 14 de mayo: DNI terminado en 3
  • 15 de mayo: DNI terminado en 4
  • 18 de mayo: DNI terminado en 5
  • 19 de mayo: DNI terminado en 6
  • 20 de mayo: DNI terminado en 7
  • 21 de mayo: DNI terminado en 8
  • 22 de mayo: DNI terminado en 9
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Los beneficiarios pueden consultar los nuevos valores y cronogramas en el sitio oficial de ANSES (ANSES)

La Asignación por Embarazo sigue el mismo cronograma, con inicio el 11 de mayo para DNI terminado en 0 y cierre el 22 de mayo para DNI terminado en 9. La Asignación por Prenatal y por Maternidad tiene un calendario diferenciado: arranca el 13 de mayo para DNI terminados en 0 y 1, y finaliza el 19 de mayo para los terminados en 8 y 9.

Las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— tienen dos ventanas de cobro disponibles para todos los DNI: del 12 de mayo al 10 de junio, y del 22 de mayo al 10 de junio.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también estarán disponibles para todos los documentos entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

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