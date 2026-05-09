De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un incremento del 3,38% en mayo de 2026. El ajuste responde a la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y alcanza a todos los haberes y prestaciones del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Entre las prestaciones actualizadas figuran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por Hijo con Discapacidad y la Asignación Familiar por Hijo, esta última con montos diferenciados según el rango de ingresos del grupo familiar.
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Los nuevos valores, disponibles en el sitio institucional de ANSES, rigen a partir del inicio del calendario de pagos del mes de mayo.
De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en mayo
El incremento del 3,38% rige para todas las prestaciones del sistema. A continuación, los montos actualizados para cada asignación:
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- Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.286. Destinada a hijos de trabajadores informales, desocupados o que perciben planes sociales, cubre a menores de 18 años y sin límite de edad para hijos con discapacidad.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $460.045. Corresponde a titulares de la Asignación Universal cuyos hijos presenten certificado de discapacidad vigente.
- Asignación Familiar por Hijo: $70.651 para el primer rango de ingresos. Esta prestación alcanza a los hijos de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo; el monto varía según la zona geográfica y el rango salarial del grupo familiar.
Además del ajuste en asignaciones, ANSES informó que los titulares de jubilaciones y pensiones con haber mínimo cobrarán un bono de $70.000, con lo que el total a percibir asciende a $463.174,10 ($393.174,10 de haber mínimo más $70.000 de bono). Quienes superen el mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo techo.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $384.539,28 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, en $345.221,87, ambas incluyendo el bono de $70.000.
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Cuándo cobro las asignaciones familiares en mayo 2026
El pago se escalonará a lo largo del mes según el último número del DNI del titular, de acuerdo con el calendario oficial publicado por ANSES. Los pagos de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo comenzarán el 11 de mayo y se extenderán hasta el 22:
- 11 de mayo: DNI terminado en 0
- 12 de mayo: DNI terminado en 1
- 13 de mayo: DNI terminado en 2
- 14 de mayo: DNI terminado en 3
- 15 de mayo: DNI terminado en 4
- 18 de mayo: DNI terminado en 5
- 19 de mayo: DNI terminado en 6
- 20 de mayo: DNI terminado en 7
- 21 de mayo: DNI terminado en 8
- 22 de mayo: DNI terminado en 9
La Asignación por Embarazo sigue el mismo cronograma, con inicio el 11 de mayo para DNI terminado en 0 y cierre el 22 de mayo para DNI terminado en 9. La Asignación por Prenatal y por Maternidad tiene un calendario diferenciado: arranca el 13 de mayo para DNI terminados en 0 y 1, y finaliza el 19 de mayo para los terminados en 8 y 9.
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Las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— tienen dos ventanas de cobro disponibles para todos los DNI: del 12 de mayo al 10 de junio, y del 22 de mayo al 10 de junio.
Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también estarán disponibles para todos los documentos entre el 11 de mayo y el 10 de junio.
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