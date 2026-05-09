Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Menos de 24 horas para que el barco fondee frente a Tenerife

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras permanecía fondeado frente a Cabo Verde. (Danilson Sequeira/REUTERS) A drone view of the cruise ship MV Hondius, carrying passengers suspected of having cases of hantavirus on board, as it prepares to leave Praia, Cape Verde, May 6, 2026. REUTERS/Danilson Sequeira

Todavía con buena marcha, el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, continúa su viaje hacia las islas Canarias. La velocidad a la que navega ha adelantado la hora prevista de llegada: mientras que se creía que la embarcación podría encontrarse fondeando frente a Granadilla de Abona (Tenerife) al mediodía del domingo, ahora se espera que lo haga entre las 03.00 y las 05.00 de la mañana.

Los distintos organismos y gobiernos implicados en el operativo de evacuación de los pasajeros trabajan a contrarreloj para tenerlo todo listo a su llegada y que la operación se realice en el menor tiempo posible. Así lo reclama el Gobierno de Canarias, que desea que el crucero viaje inmediatamente a Países Bajos en cuanto se hayan producido todos los desembarcos.

En España, se sigue pendiente de la evolución de la mujer de Alicante que, según informó ayer el Ministerio de Salud, pudo estar en contacto con la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo. La española ha presentado síntomas, por lo que se encuentra ya aislada y se ha activado con ella el protocolo de manejo aprobado por la Comisión de Salud Pública. También hay un posible contacto en Cataluña, aunque en este caso la mujer no presenta síntomas.