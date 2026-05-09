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Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Menos de 24 horas para que el barco fondee frente a Tenerife

La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos

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El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras permanecía fondeado frente a Cabo Verde. (Danilson Sequeira/REUTERS) A drone view of the cruise ship MV Hondius, carrying passengers suspected of having cases of hantavirus on board, as it prepares to leave Praia, Cape Verde, May 6, 2026. REUTERS/Danilson Sequeira
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras permanecía fondeado frente a Cabo Verde. (Danilson Sequeira/REUTERS) A drone view of the cruise ship MV Hondius, carrying passengers suspected of having cases of hantavirus on board, as it prepares to leave Praia, Cape Verde, May 6, 2026. REUTERS/Danilson Sequeira

Todavía con buena marcha, el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, continúa su viaje hacia las islas Canarias. La velocidad a la que navega ha adelantado la hora prevista de llegada: mientras que se creía que la embarcación podría encontrarse fondeando frente a Granadilla de Abona (Tenerife) al mediodía del domingo, ahora se espera que lo haga entre las 03.00 y las 05.00 de la mañana.

Los distintos organismos y gobiernos implicados en el operativo de evacuación de los pasajeros trabajan a contrarreloj para tenerlo todo listo a su llegada y que la operación se realice en el menor tiempo posible. Así lo reclama el Gobierno de Canarias, que desea que el crucero viaje inmediatamente a Países Bajos en cuanto se hayan producido todos los desembarcos.

En España, se sigue pendiente de la evolución de la mujer de Alicante que, según informó ayer el Ministerio de Salud, pudo estar en contacto con la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo. La española ha presentado síntomas, por lo que se encuentra ya aislada y se ha activado con ella el protocolo de manejo aprobado por la Comisión de Salud Pública. También hay un posible contacto en Cataluña, aunque en este caso la mujer no presenta síntomas.

07:46 hsHoy

Casos confirmados y sospechosos

Ayer, la OMS elevó a seis los casos confirmados como virus Andes, la única cepa de hantavirus transmisible entre humanos. Así, continúan siendo 8 los casos (seis confirmados y dos sospechosos), cifra en la que se encuentran los tres fallecidos.

"Cuatro pacientes están actualmente hospitalizados“. ha explicado el organismo a través de X. “Un caso previamente reportado como sospechoso ha sido reclasificado ahora como no caso después de dar negativo para el virus Andes (ANDV) mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) específica y serología”.

Sin embargo, la cifra de 8 casos se mantiene tras la sospecha de otro contagio: un ciudadano británico que desembarcó el 14 de abril en la isla de Tristán de Acuña, como ya indicó el Gobierno de Reino Unido. “Se encuentra actualmente estable y en aislamiento. Es actualmente un caso probable hasta la confirmación de laboratorio”, ha señalado la OMS.

07:43 hsHoy

Se identifican 75 contactos de la fallecida neerlandesa en Sudáfrica

La segunda víctima mortal del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius viajó en un avión de Santa Elena a Sudáfrica para repatriar el cuerpo de su marido, que fue el primer fallecido. Las autoridades centran se afanan en encontrar a las personas que estuvieron en contacto con ella durante el vuelo para realizar un seguimiento y comprobar si se han producido nuevos contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que ya han sido contactados. “Hasta la fecha, se han identificado 75 contactos en Sudáfrica, de los cuales 42 han sido rastreados por las autoridades nacionales y se encuentran actualmente bajo monitoreo”.

07:29 hsHoy

A la espera de los resultados de la mujer de Alicante

La Conselleria valenciana de Sanidad ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la muestra extraída a la mujer en seguimiento por viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida por hantavirus y que está ingresada desde el viernes en el Hospital San Juan de Alicante.

El registro de entrada de la muestra se ha realizado a las 3 de la madrugada y se prevé que los resultados de la PCR por hantavirus estén disponibles entre 24 y 48 horas después, ha informado la Generalitat valenciana.

La paciente presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y está ingresada en una habitación de aislamiento con presión negativa.

Según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si la PCR resulta negativa se repite a las 24 horas de confirmar el resultado de la muestra. En caso de que la segunda PCR sea también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

Por el contrario, si la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia.

*Nota informativa de EFE

07:21 hsHoy

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Pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, foco de un brote de hantavirus (AFP)
Pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, foco de un brote de hantavirus (AFP)

“Estamos a bordo de una especie de pastel de boda flotante que se desplaza muy lentamente por el mar”. Así es como describió David Foster Wallace, el escritor de La broma infinita y Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer (ensayo al que pertenece la cita), su experiencia de siete días a bordo de un crucero de lujo por el Caribe. Lo que se publicita como unos días de disfrute y relajación (una semana de Absolutamente Nada, escribiría Wallace) se convirtió para el estadounidense en una postal de terror.

Leer la nota completa
07:19 hsHoy

El crucero está cada vez más cerca de Canarias

Se prevé que el crucero MV Hondius llegue a Canarias el domingo, posiblemente entre las 03.00 y las 05.00 horas. (VesselFinder)
Se prevé que el crucero MV Hondius llegue a Canarias el domingo, posiblemente entre las 03.00 y las 05.00 horas. (VesselFinder)

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