Si bien muchas empresas informarán sus listas nuevas entre hoy y mañana, otras esperarán hasta la semana próxima para definir aumentos para evaluar cómo evoluciona la cotización del dólar y en cuánto se estabiliza. "Todavía no decidí la suba, pero podría ser del 10 por ciento. No voy a poder trasladar todo porque la demanda no lo convalida", aseguró el dueño de una empresa alimenticia.