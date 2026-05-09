Economía

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 4

El cronograma oficial establece fechas diferenciadas para cada grupo, con montos ajustados y pagos especiales que dependen tanto del beneficio como del número final del documento

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
El cronograma de pagos ANSES para mayo 2026 determina fechas específicas según el tipo de beneficio y la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicó el cronograma oficial de pagos para mayo de 2026. Los beneficiarios con DNI terminado en 4 tienen fechas específicas según la prestación que perciben, con haberes actualizados un 3,38% respecto a abril, ajuste realizado conforme al índice de inflación de marzo. El recibo de haberes puede consultarse desde la fecha de inicio del cronograma a través de la plataforma Mi ANSES.

Quienes reciben haberes previsionales superiores al mínimo y DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, junto con los DNI terminados en 5. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000.

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Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados con haber igual o inferior al mínimo y DNI terminado en 4 acceden a su pago el 15 de mayo de 2026. El haber mínimo para este mes asciende a $393.174,10, resultado del ajuste del 3,38% aplicado sobre el valor de abril.

ANSES liquida además un bono extraordinario de $70.000 en forma automática para quienes perciben ese monto, lo que eleva el total efectivo a $463.174,10. Para quienes cobran un haber inferior al mínimo más el bono, el organismo aplica un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor total.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios con ingresos previsionales superiores al haber mínimo y DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, en el mismo turno que los DNI terminados en 5. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sigue el mismo esquema de acreditación que las jubilaciones mínimas. Los titulares con DNI terminado en 4 cobran el 15 de mayo. Con el bono extraordinario, el total percibido alcanza $384.539,28.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas tienen un calendario diferenciado. Los DNI terminados en 4 y 5 cobran juntos el 13 de mayo. El monto establecido para mayo de 2026 es de $275.221,87. Al sumar el bono extraordinario vigente, el total asciende a $345.221,87.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Los beneficiarios de la Pensión Madre de 7 Hijos con DNI terminado en 4 acceden a un total de $463.174,10 el 15 de mayo, igual que los haberes mínimos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensión Madre de 7 Hijos

La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo jubilatorio, por lo que su monto para mayo de 2026 es de $393.174,10. Con el bono extraordinario, el total llega a $463.174,10. Los DNI terminados en 4 cobran el 15 de mayo, en línea con el cronograma de jubilaciones mínimas.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 cobran el 15 de mayo. El monto de la AUH para mayo de 2026 asciende a $141.285,31. La AUH con Discapacidad se eleva a $460.044,10, según informó ANSES.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema que la AUH. Los DNI terminados en 4 tienen acreditación el 15 de mayo de 2026.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para la Asignación por Prenatal, los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 15 de mayo. La Asignación por Maternidad puede percibirse en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Las asignaciones de pago único —matrimonio, adopción y nacimiento— no se organizan por terminación de DNI. Todos los beneficiarios pueden cobrar entre el 12 de mayo y el 10 de junio, o entre el 22 de mayo y el 10 de junio según el tramo correspondiente.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas se abonan para todos los DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2026, sin distinción por terminación de documento.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo (Plan 1) con DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, junto con los DNI terminados en 5. Los titulares del Plan 2 pueden acceder al pago hasta el 12 de mayo, para todas las terminaciones de documento.

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