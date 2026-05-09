Opinión

Runet y el Día de la Victoria: la arquitectura del control digital ruso se pone a prueba en su fecha más sensible

Bajo el pretexto de la defensa nacional, Moscú aprovecha la conmemoración para profundizar su modelo de “internet soberana”, limitando las comunicaciones básicas y forzando a la población a una desconexión vigilada al estilo chino

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Ilustración: Vladimir Putin corta cables de fibra óptica. Ciudadano frustrado con teléfono sin señal y rublos. Fondo: Plaza Roja con desfile militar y cúpula 'Runet'.
Una ilustración editorial muestra a Vladimir Putin cortando cables de fibra óptica, simbolizando el control total de Runet sobre Rusia, mientras un ciudadano frustrado sostiene billetes ante su teléfono sin conexión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con raíces en la Unión Soviética y en la KGB, la propaganda y la manipulación informativa han sido pilares de algunos de los sistemas políticos más rígidos. En ese marco, la adopción acelerada de tecnologías digitales se ha convertido, por su propia naturaleza, en una herramienta funcional a la influencia política, la invocación de la seguridad nacional y la administración de la narrativa pública.

En las últimas horas, diversas fuentes de inteligencia analizan la posibilidad de un atentado contra el líder ruso e incluso escenarios de desestabilización interna. Más allá de esas hipótesis, lo verificable es que desde mayo de 2026 Rusia ha intensificado las restricciones sobre la conectividad móvil en Moscú y otras regiones, en particular durante eventos sensibles como el Día de la Victoria. Si bien estas medidas se justifican formalmente en razones de seguridad —entre ellas la amenaza de ataques con drones ucranianos— su impacto cotidiano revela algo más profundo. La interrupción de servicios afecta pagos digitales, operaciones bancarias, transporte, navegación y comunicación básica, al tiempo que dificulta el uso de aplicaciones de mensajería como Telegram.

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Vladimir Putin ha sostenido la necesidad de reforzar estos controles tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión a Ucrania en 2022. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra de drones sin precedentes, en la que dispositivos de largo alcance impactan tanto en centros de mando como en infraestructuras críticas, especialmente en el sector energético. En ese contexto, Ucrania ha logrado alcanzar objetivos en territorio ruso —incluso en zonas industriales como Kirishi— mientras que Moscú informó haber interceptado centenares de drones en una sola noche.

Las preocupaciones del entorno presidencial se han intensificado desde que ataques ucranianos lograron aproximarse a instalaciones sensibles, incluyendo el propio Kremlin y residencias vinculadas al mandatario. En paralelo, Rusia cuenta con la capacidad técnica de aislarse de la red global mediante el desarrollo de Runet, un sistema que el país viene probando desde hace años bajo el argumento de protegerse de interferencias externas.

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Lo que en sus inicios se presentaba como una medida preventiva, comienza a consolidarse en 2026 como un instrumento de control interno. La progresiva implementación de este modelo no sólo permite regular el acceso a la información, sino también condicionar la formación de la opinión pública e incluso facilitar mecanismos de vigilancia. En este sentido, la hiperconectividad contemporánea se convierte en una fuente constante de datos, particularmente valiosa para regímenes con vocación de control.

Las restricciones se concentran en grandes centros urbanos como San Petersburgo, donde se registran cortes prolongados en determinadas zonas. Sin embargo, no se trata de un apagón uniforme, sino de un esquema selectivo que habilita únicamente plataformas incluidas en listas aprobadas por el gobierno. Esta lógica impacta de lleno en la vida cotidiana. Comercios y ciudadanos enfrentan dificultades para realizar transacciones, muchas de las cuales solo pueden concretarse en efectivo, mientras que tareas básicas como utilizar un GPS se vuelven inciertas.

Ilustración: Vladimir Putin corta cables de fibra óptica. Ciudadano frustrado con teléfono sin señal y rublos. Fondo: Plaza Roja con desfile militar y cúpula 'Runet'.
Una ilustración muestra a Vladimir Putin cortando cables de fibra óptica, simbolizando el control total de Runet sobre Rusia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto se configura como un control estatal sobre las telecomunicaciones. El Servicio Federal de Seguridad dispone de facultades para ordenar interrupciones del servicio, respaldado por un marco legal que obliga a los operadores a acatar estas decisiones sin necesidad de fundamentaciones específicas. Frente a este escenario, los ciudadanos apelan a alternativas informales, como redes wifi públicas en cafeterías o cadenas gastronómicas, aunque la principal estrategia consiste en el uso de VPN. Aun así, estas herramientas también comienzan a ser bloqueadas con creciente rapidez.

Este esquema dista de ser novedoso, aunque su consolidación actual evidencia una tendencia más amplia hacia un modelo digital cerrado y centralizado. Se trata de una arquitectura que busca institucionalizar una “internet soberana”, en línea con el camino recorrido por China, cuyo sistema de control sobre el ciberespacio se ha convertido en referencia para otros regímenes.

Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios.

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