Para Cambiemos el congelamiento de precios no basta para contener la inflación. El ministro de Producción Dante Sica, en diálogo con Infobae manifestó: "No estamos haciendo política antiinflacionaria, es un acuerdo voluntario de precios con el sector empresarial. Precios Cuidados y ahora Precios Esenciales no son políticas antiinflacionarias. A la inflación la combatimos de otra forma", y agregó que esta "canasta va a servir en momentos de volatilidad y para mejorar el poder adquisitivo".