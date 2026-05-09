Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque en la última jornada contra más de 85 infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en distintos sectores de Líbano. La contraofensiva fue anunciada luego de que el grupo chiita confirmara su primer ataque contra territorio israelí desde que comenzó la tregua semanas atrás.

Las operaciones aéreas y terrestres se dirigieron contra depósitos de medios de combate, lanzadores y edificios utilizados con fines militares, desde los cuales los terroristas planeaban acciones contra las FDI y el Estado de Israel. En las imágenes difundidas vía X se logra ver cómo un proyectil impacta en uno de los depósitos, objetivo de las fuerzas israelíes.

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En la región del Bekaa, el Ejército destruyó un sitio subterráneo empleado por Hezbollah para la producción de medios de combate. Además, se reportaron ataques directos contra integrantes de la organización involucrados en planes para atacar a las unidades israelíes en el sur de Líbano.

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano (@idfonline)

Por su parte, Hezbollah lanzó varios cohetes hacia posiciones de las FDI al sur de la línea de defensa avanzada, según informó el comunicado castrense israelí. Los proyectiles cayeron cerca de las fuerzas israelíes, sin causar heridos.

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En medio del enfrentamiento continuo en el sur de Líbano, las FDI indicaron que continúan operando para eliminar amenazas contra la población civil y sus propias fuerzas en la zona fronteriza. Además, llamaron este sábado a los residentes de más de media docena de aldeas en el sur del país afectado por las hostilidades a evacuar inmediatamente ante ataques previstos contra Hezbollah.

El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, publicó en X que, “ante la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbollah, las FDI se ven obligadas a actuar con contundencia contra él”, y enumeró las nueve aldeas afectadas: Taïr Debba, Al-Abbassiyeh, Bourj Rahhal, Marroub, Barish, Aarzoun, Jnâtâ (Tyre), Al-Zrarîyé, Aïn Bâl.

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Soldados de las FDI en una misión en el sur de Líbano (@idfonline)

“Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y mantenerse alejados de los pueblos y ciudades a una distancia no inferior a 1.000 metros hacia zonas abiertas”, instó el portavoz.

Hezbollah lanzó misiles el viernes contra una base militar israelí al sur de Nahariya, en el primer ataque que el grupo, respaldado por Irán, reivindica públicamente desde la entrada en vigor de la tregua el 17 de abril. El grupo terrorista afirmó que la acción fue una respuesta a “violaciones del alto el fuego por parte del enemigo israelí”, citando ataques sobre suburbios del sur de Beirut y ofensivas contra aldeas y civiles en el sur del Líbano.

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El ejército israelí informó que uno de los misiles fue interceptado y los restantes impactaron en zonas abiertas, sin que se registraran oficiales lesionados.

A pesar del alto el fuego acordado desde mediados de abril, las fuerzas israelíes y Hezbollah—respaldado por Irán— sostienen intercambios diarios. La tregua, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 16 de abril y en vigor desde la medianoche del 17 de abril, fue prorrogada por tres semanas a finales de ese mes.

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El acuerdo permite a Israel actuar ante ataques de Hezbollah que sean “planificados, inminentes o en curso”. Ambas partes se acusan mutuamente de violar los términos, mientras que el ejército israelí afirma haber eliminado a más de 85 milicianos y atacado 180 posiciones del grupo en la última semana, sin aportar pruebas.

Se eleva humo tras un ataque israelí en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, tras una escalada de tensiones entre Hezbollah e Israel, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Beirut, Líbano, 12 de marzo de 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

El presidente libanés, Joseph Aoun, recibió este viernes a una delegación de la Unión Europea y solicitó presión internacional para que Israel respete el alto el fuego y detenga la demolición de viviendas en aldeas bajo ocupación israelí. Aoun reiteró que el Líbano mantiene su compromiso con la tregua como vía para iniciar negociaciones que pongan fin a la situación actual.

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La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, declaró tras el encuentro que Israel y Hezbollah “están tomando al Líbano como rehén”. Lahbib instó a Hezbollah a cesar sus ataques y desarmarse, y pidió a Israel que limite sus operaciones aéreas contra centros humanitarios.