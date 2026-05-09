Tragedia en Salta: trasladaron a uno de los sobrevivientes intoxicado con gases en una tubería cloacal

Trasladaron en vuelo sanitario a Sebastián Méndez tras la tragedia de Rivadavia Banda Sur (Fuente: El Tribuno)

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes el traslado de uno de los trabajadores sobrevivientes de la tragedia de Rivadavia Banda Sur, quienes fueron intoxicados con gases en una tubería cloacal en la provincia de Salta la noche del martes. El incidente, que involucra a empleados de la empresa Aguas del Norte, provocó la apertura de una investigación judicial para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad y esclarecer las eventuales responsabilidades.

Mediante el vuelo sanitario provincial hacia la Unidad de Cuidados Críticos (UCO) del IMAC, trasladaron a Leonardo Sebastián Méndez, de 29 años, tras estar internado desde el 5 de mayo por asfixia por inmersión e insuficiencia respiratoria. Según detalló El Tribuno en base al parte oficial, el paciente se encuentra hemodinámicamente compensado y con parámetros respiratorios estables bajo asistencia mecánica, aunque la derivación se dispuso para intensificar el control cardiológico luego de detectarse signos de isquemia en los estudios recientes.

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El accidente tuvo lugar cerca de las 19:45, cuando un grupo de operarios efectuaba trabajos en una cámara cloacal. Todo comenzó cuando uno de los trabajadores se descompensó en el interior de la fosa. En un intento por rescatarlo, otros tres empleados ingresaron a la cavidad, y la acción derivó en la muerte de Emanuel Aguirre, de 24 años, fallecido en el lugar, y de Raúl Torres, quien murió cerca de las 21:30 camino al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

El segundo sobreviviente, Lisandro Ruiz, intervino de inmediato y buscó ayuda mientras intentaba sacar a sus colegas del pozo. Fueron vecinos de la zona quienes finalmente lograron asistirlo y evitar que el número de víctimas aumentara, ya que Ruiz también presentaba signos de descompensación.

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La causa principal identificada es la exposición a gases tóxicos durante un operativo de mantenimiento rutinario, lo que ha potenciado el reclamo por condiciones laborales seguras para el personal involucrado en tareas de saneamiento. La Fiscalía y la Policía de la provincia trabajan de forma conjunta para esclarecer si los procedimientos de higiene y seguridad establecidos por Aguas del Norte y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se cumplieron eficazmente.

El Ministerio de Salud Pública informó que Leonardo Méndez fue derivado al IMAC para profundizar el control cardiológico

El Ministerio de Salud Pública y las autoridades provinciales continúan el seguimiento del estado de Méndez, quien permanece bajo estricta supervisión médica en el IMAC, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas y responsabilidades en la tragedia que enlutó a la comunidad del norte salteño. Además, la hipótesis de los gases tóxicos tendrá que ser comprobada con los resultados de las autopsias que determinarán las causas exactas de ambos decesos.

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El comunicado de la empresa

Por medio de un comunicado oficial, Aguas del Norte expresó “lamentar con profundo dolor el fallecimiento de dos trabajadores de la compañía mientras cumplían funciones en Rivadavia Banda Sur” y aseguró haber puesto a disposición “todos los canales de asistencia y acompañamiento para las familias de las víctimas”.

El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales

El gerente general de la empresa, Juan Bazán, habló con medios locales y comentó que: “Era personal de lugar que habitualmente realiza estas tareas. Estas instalaciones están operativas desde hace muchos años”. Además, comentó sobre la causa: “No sabemos cuál es la razón que provocó este desenlace. Habitualmente, en las cámaras se concentran gases, por eso el protocolo establece que este es un trabajo de equipo”.

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La empresa también informó que sus equipos de Higiene y Seguridad, la ART, la Policía provincial y la Fiscalía llevan adelante una investigación conjunta para esclarecer el incidente. Además, se informó que el director de la empresa, Jorge Ignacio Jarsún, viajaba desde Buenos Aires hacia Orán en el momento en que se hacían públicas las denuncias.

La conmoción por el hecho se trasladó a La Unión, donde el jueves los vecinos organizaron una marcha silenciosa para reclamar justicia por las muertes de los trabajadores y exigir que se esclarezcan las condiciones en que se realizaban los trabajos cloacales. En diálogo con El Tribuno, el papá de Emanuel habló sobre la tragedia: “Es como una bocacalle, de esas que hay en las esquinas. Por ese espacio metieron a mi hijo, que tenía un cuerpo grandote. Mi hijo y sus compañeros siempre trabajaron sin equipos de seguridad. Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados no tendrían que haber muerto ninguno”.

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“Yo lo único que pido es justicia, que se sepa la verdad. Quiero saber quién le dio la orden de entrar a esa cámara y quién es el responsable de estas dos muertes. A la empresa solo le interesa facturar, no la vida de sus trabajadores”, reclamó Miguel Aguirre, padre de una de las víctimas fallecidas.