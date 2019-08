Para el economista Salvador Di Stefano, "las cotizaciones de soja y maíz se dejan llevar más por noticias financieras que por los datos de oferta y demanda. No obstante, hay cultivos muy dañados en Estados Unidos, y en algún momento vendrá el rebote, pero no hay que adelantarse tanto a la jugada, hay que tener paciencia y estrategia para no seguir perdiendo. Si los productores tienen soja, maíz o trigo, recomiendo vender en los mercados de futuro y pesificar la posición, hay precios increíbles".