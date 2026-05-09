El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

Los 'Invencibles' del Arsenal en 2003/04 establecieron un récord de 38 partidos invictos en la Premier League, algo inédito desde 1889 (PA)

La actualidad muestra a un Arsenal que ha logrado meterse a la final de la Champions League por primera vez en dos décadas y lidera la Premier League cuando restan solo 3 jornadas. El equipo enfrenta la posibilidad concreta de volver a consagrarse campeón inglés por primera vez desde la temporada histórica de “Los invencibles”.

Bajo el mando de Arsène Wenger, ese equipo no solo marcó a la institución, sino que además redefinió el estándar competitivo en Inglaterra y dejó una huella imborrable a nivel europeo y mundial. En la campaña 2003/04, los Gunners obtuvieron la Premier League sin sufrir derrotas, hazaña inédita en la era moderna, que les valió el único trofeo dorado entregado por la organización. Ese registro se compone de 26 victorias, 12 empates y 38 partidos sin perder, lo que consolidó una campaña excepcional.

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“Los invencibles” del Arsenal

Durante la temporada 2003/04, el Arsenal mostró su capacidad competitiva desde el inicio. En el debut ante el Everton, debió jugar con diez futbolistas desde antes del minuto 25 y aun así remontó el resultado para quedarse con la victoria. A lo largo del torneo, enfrentó compromisos claves contra rivales directos como Chelsea y Manchester United, defendiendo su invicto bajo presión.

El equipo contaba con figuras como Thierry Henry, autor de 30 goles en la liga, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira y Robert Pirès. Vieira, capitán del equipo, evocó posteriormente la tensión que experimentaban en los últimos tramos: “Cerca del final nos pusimos nerviosos porque la gente no dejaba de hablar de eso”, señaló en declaraciones recogidas por Sky Sports.

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Highbury se convirtió en el escenario de la última jornada, cuando el título ya estaba asegurado y el equipo tenía la misión de proteger la histórica racha ante un Leicester City ya descendido. Paul Dickov adelantó a los visitantes, pero Henry, de penal, y Vieira, tras asistencia de Bergkamp, dieron vuelta al marcador. El capitán levantó el trofeo junto a sus compañeros, con la afición reconociendo “una marca que ningún otro club ha repetido desde entonces”.

El Arsenal conquistó su único trofeo dorado al finalizar la temporada 2003/04 sin derrotas, con una campaña de 26 victorias y 12 empates (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en el fútbol inglés y europeo

La proeza de aquel Arsenal redefinió no solo la historia del club, sino la de la propia Premier League. Ningún equipo había sumado una liga invicto desde el Preston North End en 1889, aunque en un formato más breve y con menos partidos que el actual. El dominio se mantuvo durante 49 partidos consecutivos sin perder en la liga, hasta octubre de 2004.

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En los años siguientes, el club no volvió a conquistar la Premier League. La llegada del Chelsea, potenciado a partir de la millonaria inversión del empresario ruso Roman Abramovich tras adquirir la institución en 2003, cambió la dinámica del campeonato, desplazando al Arsenal y al Manchester United de la disputa directa.

El registro de “Los invencibles” aún permanece. Incluso con los avances de equipos como el Manchester City y el Liverpool, que han batido o igualado otras marcas, la gesta del club inglés sigue vigente. “Siempre digo que alguien lo volverá a hacer y mejor. Pero nosotros fuimos los primeros”, detalló Wenger en su momento a Sky Sports. Asimismo, señaló que la clave residía en la fortaleza mental del grupo: “Estos jugadores quieren mejorar y estoy seguro de que quieren más”.

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Esta temporada el Arsenal puede coronarse campeón de la Premier League y ganar por primera vez la Champions League (REUTERS/Dylan Martinez)

El Arsenal de la actualidad

Con el recuerdo de la generación dorada, el Arsenal que conduce hoy Mikel Arteta se mantiene como líder de la Premier League a falta de 3 fechas y disputará la final de la Champions League. Esta campaña remite a aquella etapa de gloria, con un plantel joven que ha devuelto la ilusión a la afición y aspira a volver a consagrar al equipo tras 22 años de espera.

La prensa británica e internacional destaca que el Arsenal de 2026, liderado por futbolistas como Bukayo Saka, procura forjar su identidad propia mientras el recuerdo de la campaña de 2003/04 permanece vigente. Ese lazo entre pasado y presente fue palpable en la reciente clasificación a la final de la Champions League, adonde “Tití” le envió un mensaje a Bukayo Saka: “Nosotros éramos los ‘Invencibles’, pero ustedes serán conocidos como los ‘Inolvidables’. Si logran ganar, serán los inolvidables”.

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