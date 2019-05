Al parecer, los números que tranquilizaron al mercado, más allá de la incertidumbre electoral y de los movimientos anunciados de la tasa de referencia de la Reserva Federal de los EEUU, fue que las reservas internas netas del BCRA – que surge de restarle los pasivos, es decir aquellos dólares que no son propios sino que provienen de endeudamiento o de otras fuentes, como swaps de monedas con China y con bancos internacionales, más el remanente no utilizado de los desembolsos del FMI – cubren con holgura el margen dolarizable de los depósitos a plazo fijo no transacciones, que la autoridad monetaria estimó en unos USD 9.000 millones.