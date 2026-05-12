Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declararán tres médicos clave que atendieron a Diego

El debate oral se reanuda este martes con testimonios que ahondarán cómo era el estado de salud del Diez en el último tiempo. Podría volver a declarar Leopoldo Luque

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Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Esta mañana declarará Mario Alejandro Schiter, el médico que acompañó a Diego Maradona en Cuba durante su rehabilitación en el año 2000. El profesional fue convocado por su experiencia con el Diez y por la advertencia que realizó a los imputados en 2020, cuando le consultaron sobre la decisión de una internación domiciliaria y él consideró que era una opción arriesgada.

Otro testigo clave de la jornada es Oscar Alberto Franco, el cardiólogo del hospital Ipensa de La Plata, quien evaluó a Diego semanas antes de su fallecimiento y recomendó al imputado Leopoldo Luque realizar un estudio cardiológico para pacientes de riesgo antes de la operación de cabeza.

El tercer testimonio previsto para este martes corresponde a Marcos Correa, el clínico del centro de salud Ipensa, quien aportará detalles sobre el estado de salud de Diego a fines de octubre de 2020, un mes antes de su muerte.

13:43 hsHoy

Arranque obstaculizado: se demora la audiencia por problemas técnicos

La jornada ya estaba unos minutos demorada y, al intentar comenzar, pasadas las 10:30, hubo un inconveniente técnico que obligó a los jueces a ir a un cuarto intermedio.

El problema son los micrófonos que no funcionan y son necesarios para que queden los testimonios grabados en el sistema. Ya habían fallado una vez cuando declaró Verónica Ojeda.

11:34 hsHoy

Juicio por Maradona: declara el médico que acompañó a Diego en Cuba durante su rehabilitación del 2000

Se trata de Mario Alejandro Schiter, a quien en 2020 le pidieron una opinión sobre la internación domiciliaria del ídolo y advirtió que era arriesgada. Quiénes son los otros testigos del día

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