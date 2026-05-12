Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declararán tres médicos clave que atendieron a Diego

Esta mañana declarará Mario Alejandro Schiter, el médico que acompañó a Diego Maradona en Cuba durante su rehabilitación en el año 2000. El profesional fue convocado por su experiencia con el Diez y por la advertencia que realizó a los imputados en 2020, cuando le consultaron sobre la decisión de una internación domiciliaria y él consideró que era una opción arriesgada.
Otro testigo clave de la jornada es Oscar Alberto Franco, el cardiólogo del hospital Ipensa de La Plata, quien evaluó a Diego semanas antes de su fallecimiento y recomendó al imputado Leopoldo Luque realizar un estudio cardiológico para pacientes de riesgo antes de la operación de cabeza.
El tercer testimonio previsto para este martes corresponde a Marcos Correa, el clínico del centro de salud Ipensa, quien aportará detalles sobre el estado de salud de Diego a fines de octubre de 2020, un mes antes de su muerte.
Arranque obstaculizado: se demora la audiencia por problemas técnicos
La jornada ya estaba unos minutos demorada y, al intentar comenzar, pasadas las 10:30, hubo un inconveniente técnico que obligó a los jueces a ir a un cuarto intermedio.
El problema son los micrófonos que no funcionan y son necesarios para que queden los testimonios grabados en el sistema. Ya habían fallado una vez cuando declaró Verónica Ojeda.