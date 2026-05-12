Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declararán tres médicos clave que atendieron a Diego

Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Esta mañana declarará Mario Alejandro Schiter, el médico que acompañó a Diego Maradona en Cuba durante su rehabilitación en el año 2000. El profesional fue convocado por su experiencia con el Diez y por la advertencia que realizó a los imputados en 2020, cuando le consultaron sobre la decisión de una internación domiciliaria y él consideró que era una opción arriesgada.

Otro testigo clave de la jornada es Oscar Alberto Franco, el cardiólogo del hospital Ipensa de La Plata, quien evaluó a Diego semanas antes de su fallecimiento y recomendó al imputado Leopoldo Luque realizar un estudio cardiológico para pacientes de riesgo antes de la operación de cabeza.

El tercer testimonio previsto para este martes corresponde a Marcos Correa, el clínico del centro de salud Ipensa, quien aportará detalles sobre el estado de salud de Diego a fines de octubre de 2020, un mes antes de su muerte.