Adorni reactiva su agenda en las provincias: el gesto a un gobernador aliado en medio de su interna con un diputado de LLA

Manuel Adorni en su conferencia de la semana pasada en Casa Rosada

En línea con el respaldo del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa desplegando su agenda de gestión con actividades en distintos puntos del país. Este jueves viajará para participar de una actividad de YPF en la que estarán presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para la inauguración de El Quemado, el primer proyecto bajo el RIGI del país.

Los organizadores del evento le habían cursado la invitación al mismo Milei, pero su presencia no estaba prevista al menos hasta la publicación de este artículo. En cambio, estará presente el presidente de la compañía petrolera Horacio Marín. El Quemado, ubicado en el departamento de Las Heras, se convertirá en el parque solar más grande de la Argentina. Tuvo el impulso de YPF Luz a través de una inversión cercana a los USD 210 millones.

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Adorni volverá a mostrarse con Caputo luego de la conferencia de prensa que ambos brindaron en Casa Rosada el pasado viernes. En esa oportunidad, el titular del Palacio de Hacienda marcó que los ruidos respecto de la situación mediática y judicial del jefe de la Administración Nacional no tiene un correlato en las perspectivas de los actores económicos: “Los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, quedan en la política y no se trasladan a la economía”.

No extraña que el jefe de Gabinete se muestre en una actividad de YPF, ya que ostenta un cargo de Director Titular Clase A, aunque sin cobrar un sueldo. En abril ya se había mostrado escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante una visita a la base operativa de la petrolera en Neuquén.

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El trasfondo político y la interna de Adorni con un diputado

Esta vez la actividad será con presencia del gobernador Cornejo, con quien los alfiles del karinismo mantienen un vínculo de fluidez política. La cercanía no es menor, si se tiene en cuenta que el caso Adorni alejó al entorno de la hermana presidencial del dirigente libertario con mayor imagen en la provincia cuyana, Luis Petri. “No fue invitado a la actividad”, confirmaron a Infobae desde la Casa Rosada.

Cornejo deberá dejar la gobernación mendocina el año próximo porque no existe la posibilidad de reelegir para un segundo mandato consecutivo. El dilema que se dirime es la manera en la que se presentará el oficialismo provincial en relación a La Libertad Avanza. El año pasado ambas fuerzas fueron aliadas con Petri a la cabeza de la boleta, consiguiendo el 54% de los votos y cuatro diputados nacionales en total.

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El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri. (Maximiliano Luna)

La efectividad de esa alianza y la debilidad de la oposición mendocina hacen muy probable que una repetición de esa configuración pueda ganar la gobernación. Hasta hace algunos meses, los libertarios se cerraban en la idea de imponer el candidato para el Ejecutivo provincial sin posibilidad de una interna, pero cediendo espacios de relevancia al radicalismo. Ahora, esa jugada está en revisión de los mismos armadores nacionales de La Libertad Avanza, según confiaron fuentes inobjetables a Infobae.

Hay varios motivos que explican este viraje. El primero de todos ellos ocurrió el año pasado. Según confiaron fuentes del armado libertario, no cayó bien que Petri -de profusa carrera al interior de la estructura radical- haya negociado lugares en las listas provinciales por la UCR en la previa de su afiliación a La Libertad Avanza. Los libertarios dan como ejemplo la colocación de Griselda Petri como cabeza de lista del Segundo Distrito; aunque fuentes políticas de la provincia marcan que la hermana del exministro tiene peso propio y que no resulta un elemento de relevancia.

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Luego de su victoria electoral, Petri pasó del Ministerio de Defensa a su cargo como diputado nacional. En el bloque libertario confían que todavía no se evidenció una sintonía fina del otrora dirigente radical con el entorno de Martín Menem.

Pero fue Manuel Adorni quien dio una nueva pista del alejamiento del karinismo con el diputado nacional. Entrevistado por Alejandro Fantino, cuestionó -sin nombrarla- a una periodista por haberse “horrorizado” ante uno de sus viajes al exterior. El comentario surgió en el contexto de investigaciones judiciales que indagan el origen de los fondos utilizados para esos desplazamientos. La mención fue rápidamente interpretada en redes como una referencia directa a Cristina Pérez, esposa de Petri. “La relación está heavy”, indicaron desde el karinismo.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

En el entorno del diputado mendocino relativizan las versiones y afirman que Petri está enfocado en la construcción de su armado para la gobernación sin intenciones de friccionar con ninguno de los alfiles de la hermana presidencial.

Tal y como adelantó Infobae, los armadores de La Libertad Avanza no se inmolarían por proponerlo a Petri como opción para la gobernación si es que sigue la sintonía con Cornejo, a quien le reconocen que está jugando relativamente bien desde que inició la administración mileísta. ¿Puede ser el mismísimo Javier Milei un actor de veto para imponer a Petri? Sin dudas, aunque en ocasiones se ha visto que el libertario suele acatar las posiciones de su hermana.

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Cornejo aspira a una interna con la alianza de La Libertad Avanza. Se lo dijo en persona a Karina Milei durante una reunión que ambos mantuvieron en Casa Rosada acompañados por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.