La RBD preocupó a sus millones de fans luego de que el sensible momento se hiciera viral en redes

La cantante mexicana Anahí sufrió una caída durante una rutina de pilates, lo que provocó preocupación entre sus seguidores por una posible lesión cervical.

El accidente ocurrió el pasado lunes 11 de mayo, previo a su cumpleaños número 43, y fue la propia artista quien narró el incidente y su evolución a través de su cuenta de Instagram.

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En sus historias, la exintegrante de RBD mostró imágenes del momento exacto en que perdió el equilibrio durante una maniobra que definió como “artes circenses peligrosas” y cayó sobre su espalda y cuello. “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo”, escribió.

Video muestra la caída y la reacción inmediata

En el video compartido en redes sociales, Anahí ejecuta un ejercicio aéreo y cae desde una altura considerable. Las imágenes evidencian la fuerza del impacto.

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Anahí sufre brutal caída mientras hacía ejercicio y es llevada al hospital: cuál es su estado de salud (Fotos: Instagram/@anahi)

Minutos después, la cantante publicó una radiografía de su columna cervical y aseguró que se encontraba fuera de peligro: “Todo bien GaD (gracias a Dios). Pero qué susto amiguitos…”, publicó junto a emoticones de oración y un corazón.

Acompañada de su esposo, el político Manuel Velasco, y sus hijos Manuel y Emiliano, la artista reflexionó sobre el accidente y agradeció que no pasara a mayores. “El verdadero POR INVENTADA. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, sentenció.

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La salud de Anahí tras el accidente

Pese al golpe, Anahí informó que no sufrió lesiones graves ni fracturas. En la radiografía que compartió —donde se observa la zona cervical—, expresó que solo fue un gran susto y reiteró su gratitud por el resultado. La publicación sirvió para advertir sobre los riesgos de realizar ejercicios complejos sin supervisión profesional y la importancia de la atención inmediata en caso de accidentes.

La cantante también se dirigió a sus fanáticos para tranquilizarlos. Recalcó que la recuperación marcha en buen término y que retomará sus actividades cotidianas junto a su familia.

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¿Quién es Anahí y por qué su figura es central en la música pop mexicana?

Anahí portó un vestido metalizado de la firma Iann Dey (Anahí)

Anahí Giovanna Puente Portilla nació el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Su carrera artística inició desde la infancia, pero su consagración llegó en 2004 gracias al fenómeno televisivo y musical RBD, agrupación derivada de la telenovela “Rebelde”. RBD se consolidó como uno de los grupos pop más exitosos de México y Latinoamérica, vendiendo más de 15 millones de discos a nivel mundial y realizando giras internacionales.

Como solista, Anahí ha lanzado varios álbumes, entre ellos “Mi delirio” y “Inesperado”, que han alcanzado posiciones destacadas en listas de popularidad. Su imagen y presencia en redes sociales la han mantenido vigente ante audiencias de distintas generaciones. Además, ha impulsado causas en favor de la salud mental y la niñez.

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La cantante también se ha desempeñado como actriz en telenovelas y series, y ha colaborado con diferentes artistas. En 2015 se casó con Manuel Velasco, quien fue gobernador de Chiapas. Su vida personal y profesional suele captar la atención de los medios de comunicación y sus seguidores.