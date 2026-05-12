República Dominicana cierra tres estaciones de combustibles por irregularidades en el producto

El MICM ordenó el cierre de tres estaciones de combustible en Padre Las Casas, Villa Vásquez y Las Matas de Santa Cruz por violar estándares de calidad. (Foto cortesía MICM)

El mercado de combustibles en República Dominicana continúa siendo afectado por las irregularidades, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ordenó el cierre de tres estaciones de estaciones de combustibles localizadas en los municipios de Padre Las Casas, Villa Vásquez y Las Matas de Santa Cruz, como resultado de operativos recientes que determinaron la venta de gasolina que no cumplía con los estándares mínimos de calidad requeridos por la normativa vigente. Esta acción forma parte de la estrategia oficial para proteger a los consumidores y asegurar que el mercado de combustibles opere con transparencia y apegado a las regulaciones.

Según informó el MICM, los controles para detectar productos alterados y prácticas de venta desleal se intensificaron tras la constatación, a través de análisis de laboratorio, de que la gasolina premium despachada en las estaciones de Padre Las Casas y Las Matas de Santa Cruz no alcanzaba el octanaje de calidad exigido; en el caso de Villa Vásquez, la irregularidad fue detectada en la gasolina regular. De acuerdo con las autoridades, los responsables de aplicar las pruebas y actuar en consecuencia fueron técnicos de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio, en conjunto con miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).

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La medida busca proteger a los consumidores y garantizar que el mercado de combustibles en República Dominicana opere bajo transparencia y normativa vigente. (Foto cortesía MICM)

El cierre se concretó a partir de las actas oficiales elaboradas por los equipos de supervisión, en cumplimiento de la normativa que establece la suspensión inmediata de toda operación en el punto de venta cuando se verifica que el producto no corresponde con lo que el consumidor espera por ley. El propio ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, aseguró que “el compromiso es proteger a los consumidores y garantizar que los combustibles que se comercializan en el país cumplan con nuestro marco jurídico. Seguiremos actuando con firmeza, transparencia y apego a la ley frente a cualquier práctica que afecte la confianza de la ciudadanía y el comercio lícito”.

La estación de combustibles de Padre Las Casas estaba a cargo de la empresa Bohechío, la de Villa Vásquez correspondía al Grupo Empresarial Cabrera y la de Las Matas de Santa Cruz era operada por CORAYMAR. El análisis técnico dictaminó que todas debían ser clausuradas, debido a que incumplieron de forma grave los parámetros de calidad en los insumos ofrecidos al público.

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El MICM y el CECCOM mantienen en marcha un programa de supervisión continua, con inspecciones periódicas en todo el país. Este esquema permite identificar y sancionar a personas físicas y jurídicas que gestionan estaciones de combustibles o tanques de almacenamiento fuera del marco legal, eliminando focos de irregularidad y protegiendo la seguridad del consumidor.

Los análisis de laboratorio detectaron que la gasolina premium y regular vendida en las estaciones clausuradas no cumplía con el octanaje requerido por ley. (Foto cortesía MICM)

Decomiso millonario tras allanamiento a una estación clandestina en San Juan de la Maguana

Solo un día antes de la clausura de las tres estaciones, el MICM y el CECCOM realizaron un operativo en el distrito municipal de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana, durante el cual se desmanteló una estación clandestina de expendio de combustibles. En el procedimiento, que contó con la presencia del magistrado Adolfo Féliz Pérez, se decomisaron dos tanques metálicos soterrados, con capacidades de 5,000 galones cada uno, junto a un dispensador completo con mangueras y pistolas, instalados bajo un techado para evitar la detección de las autoridades.

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El decomiso efectuado en esa operación incluyó tanto los equipos como los combustibles almacenados, alcanzando un valor total de RD$1,136,150 (aproximadamente $19,254.81) según constataron los equipos de MICM y CECCOM en el acta de cierre. Todo el material incautado fue trasladado bajo custodia militar a la sede central del CECCOM y puesto a disposición del Departamento de Custodia Legal, donde continuará el proceso conforme a la ley.

Las autoridades del MICM y Ceccom desmantelan estación clandestina de combustibles en Sabaneta, San Juan, decomisando tanques valorados en RD$1,136,150. (Foto: MICM)

En la provincia de San Cristóbal, de manera simultánea a este operativo, se decomisaron combustibles y mercancías por un valor cercano a dos millones de pesos, como parte de la misma estrategia para erradicar actividades ilícitas en el sector. Estas acciones evidencian la magnitud de los controles implementados para frenar el comercio irregular de combustibles en el país.

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El cierre de las tres estaciones y el decomiso en Sabaneta forman parte de la ofensiva institucional para combatir las irregularidades y elevar los estándares de transparencia en el mercado nacional. El MICM y el CECCOM, a través de su programa de supervisión, buscan evitar que operaciones no autorizadas o incumplimientos en la calidad de los combustibles afecten la integridad del consumidor o la competencia equitativa en el sector.