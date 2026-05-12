El gobierno alemán impulsa una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

La iniciativa laboral busca flexibilizar la organización de la jornada permitiendo semanas de trabajo más variables según necesidades. REUTERS/Lisi Niesner

Alemania se encamina a debatir una de las transformaciones laborales más profundas de las últimas décadas: el gobierno quiere dejar atrás el histórico límite de ocho horas de trabajo por día y reemplazarlo por un esquema centrado en el total semanal de horas trabajadas.

La iniciativa, que llegaría al Bundestag en junio de 2026, apunta a flexibilizar la organización de la jornada y abrir la puerta a semanas laborales mucho más variables.

PUBLICIDAD

La propuesta no implica, al menos en los papeles, aumentar la cantidad total de horas trabajadas. El objetivo oficial es permitir que cada empleado pueda distribuirlas de manera diferente según sus necesidades o las de la empresa. En la práctica, eso podría significar jornadas más largas algunos días para luego compensarlas con menos horas o incluso con días libres completos más adelante.

Actualmente, la legislación alemana establece que la jornada laboral regular no puede superar las ocho horas diarias. Solo en casos excepcionales se permite llegar a diez horas, siempre que el promedio semestral respete el límite de ocho horas por día. Además, el máximo semanal permitido —incluyendo horas extra— es de 48 horas.

PUBLICIDAD

La Confederación Sindical Alemana advierte que eliminar el límite diario de horas puede exponer a los trabajadores a jornadas excesivas. REUTERS/Fabian Bimmer

Con la reforma, el eje dejaría de estar puesto en el control diario y pasaría al cálculo semanal. Es decir, mientras no se excedan las 48 horas totales por semana, las empresas podrían reorganizar los turnos con mayor libertad. Para el gobierno alemán, esto permitiría adaptar mejor el trabajo a la vida familiar y a las demandas cambiantes de ciertos sectores económicos.

El proyecto también contempla modificaciones sobre otros puntos sensibles de la normativa laboral. Hoy, la ley obliga a respetar un descanso mínimo de once horas entre jornadas y establece pausas obligatorias cuando la carga laboral supera determinadas horas consecutivas. Esos mecanismos de protección son justamente algunos de los aspectos que podrían revisarse dentro del nuevo esquema.

PUBLICIDAD

El impulso político para avanzar con esta reforma surgió tras un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019, que obligó a los países miembros a garantizar un registro preciso de las horas trabajadas. Alemania todavía no implementó un sistema generalizado de control horario, por lo que el gobierno busca combinar la flexibilización con un registro electrónico obligatorio para evitar abusos.

La ministra de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas, sostiene que el monitoreo digital de la jornada será clave para impedir situaciones de explotación laboral, especialmente en sectores más precarios como la logística, el reparto y la paquetería.

PUBLICIDAD

La ministra de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas. REUTERS/Fabrizio Bensch

Sin embargo, la iniciativa ya despertó una fuerte resistencia sindical. La Confederación Sindical Alemana (DGB) advirtió que eliminar el límite diario puede dejar a muchos trabajadores expuestos a jornadas excesivas, sobre todo en empresas donde no existen convenios colectivos sólidos ni representación gremial fuerte. Para los sindicatos, el problema no es solamente cuántas horas se trabajan por semana, sino cuánto tiempo seguido puede pasar una persona trabajando en un mismo día.

La presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi, cuestionó públicamente el proyecto y defendió la vigencia de la jornada de ocho horas como una conquista histórica vinculada a la salud y la protección social.

PUBLICIDAD

En paralelo, especialistas en derecho laboral comenzaron a advertir sobre los posibles efectos de una flexibilización extrema. Estudios elaborados por la Fundación Hans Böckler señalan que, bajo los márgenes más amplios que habilita la normativa europea, podrían darse escenarios teóricos de hasta 73,5 horas semanales de trabajo si no existiera un límite diario claro.