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Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Juan José Rengifo fue una de las figuras del cuadro verde en Techo-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de lo que ocurra en la previa y el partido.

13:00 hsHoy

Aniversario 9 de la Recopa Sudamericana de Atlético Nacional: así fue la final

El verde recordó uno de los títulos más recordados en Sudamérica de la siguiente forma-crédito @nacionaloficial/X
El verde recordó uno de los títulos más recordados en Sudamérica de la siguiente forma-crédito @nacionaloficial/X

El 10 de mayo de 2017, Atlético Nacional se consagró como campeón de la Recopa Sudamericana tras revertir un marcador adverso ante Chapecoense en Medellín. El equipo verdolaga es hasta la fecha el único club colombiano que ha obtenido este trofeo.

En el partido de vuelta, disputado en el estadio Atanasio Girardot, Dayro Moreno y Andrés Ibargüen fueron determinantes al anotar dos goles cada uno, asegurando la victoria por 4-1 y el título continental.

El resultado global permitió a Nacional sobreponerse al 2-1 logrado por Chapecoense en el encuentro de ida en Brasil.

El duelo entre ambos equipos se produjo después de que Atlético Nacional cediera el título de la Copa Sudamericana 2016 a Chapecoense en solidaridad, tras el accidente aéreo que afectó al club brasileño camino a Medellín.

12:25 hsHoy

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe recibirá a América de Cali este martes en El Campín, donde buscará aprovechar su fortaleza como local para avanzar a semifinales de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa
Independiente Santa Fe recibirá a América de Cali este martes en El Campín, donde buscará aprovechar su fortaleza como local para avanzar a semifinales de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. América de Cali, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p. m.

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12:04 hsHoy

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá: esta es la fecha

El cuadro verde sacó ventaja en el compromiso de ida, pero los capitalinos tienen una opción de pelear por el cupo a las semifinales del campeonato

Internacional de Bogotá y Atlético Nacional tuvieron su duelo de ida en el estadio de Techo - crédito Colprensa
Internacional de Bogotá y Atlético Nacional tuvieron su duelo de ida en el estadio de Techo - crédito Colprensa

Se disputó el primer compromiso de los playoffs de la Liga BetPlay entre el Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, que dejó muchas emociones en el estadio Metropolitano de Techo y con triunfo para los verdolagas por 2-1, con anotaciones de Juan Manuel Rengifo, autogol del portero Simón Zapata y el descuento de Ian Poveda.

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11:59 hsHoy

El verdolaga sueña con las semifinales, pero la revelación del torneo quiere amargar la fiesta

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Alfredo Morelos no tuvo un buen partido en Bogotá, pese al peligro que representa-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 12 de mayo de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del encuentro será el bolivarense Carlos Ortega, mientras que en el VAR estará Ricardo García.

En el duelo de ida, disputado el 9 de mayo de 2026, Atlético Nacional se llevó el juego de ida por 2-1 en el estadio de Techo.

Pese a que los bogotanos se fueron adelante en el marcador con el gol de Ian Poveda al 29 de partido, Nacional empató a los cinco minutos gracias al autogol de Simón Zapata al 34.

En el segundo tiempo, Juan José Rengifo fue clave para el equipo dirigido por Diego Arias, y le dio la victoria al 68 de partido.

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