Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Juan José Rengifo fue una de las figuras del cuadro verde en Techo-crédito Cristian Bayona/Colprensa

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