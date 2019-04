Sandleris explicó que, como resultado de la crisis cambiaria de 2018, "una parte de los tenedores de activos en pesos no residentes se desprendieron de los pesos. Ya no están acá; se dolarizaron. Y una parte de la cartera de activos de las familias dejó de estar en pesos y pasó a dólares. La dolarización que ya ocurrió no puede volver a ocurrir", dijo en conferencia de prensa.