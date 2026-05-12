Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 promete ser una jornada engañosa. Aunque el recorrido no presenta puertos de alta montaña ni ascensos imposibles, sí tendrá un trazado rápido, nervioso y con una subida larga que podría marcar diferencias entre los favoritos y poner a prueba la resistencia de los velocistas.

La etapa iniciará en Catanzaro, capital de Calabria, ubicada entre el mar Jónico y la meseta de la Sila, una ciudad de origen bizantino y actual centro institucional de la región. La meta estará en Cosenza, situada al norte de Calabria en la confluencia de los ríos Crati y Busento, reconocida como uno de los principales centros históricos y culturales locales, cuya catedral está destacada como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Tras un descenso prolongado hacia la llanura del Crati, el pelotón se encaminará a la meta en Cosenza, enfrentando los últimos 3 kilómetros urbanos con varias curvas amplias y una llegada final de 450 metros al 3,7 % de pendiente sobre asfalto de 8 metros de ancho.

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 se disputará con un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. La jornada presenta un trazado corto y rápido, en el que los ciclistas enfrentarán una subida de casi 15 kilómetros en Cozzo Tunno, vinculada en su cima con el Passo della Crocetta desde Paola, aunque sin pendientes significativas.

11:34 hs

La ronda italiana continúa su aventura

Catanzaro, punto de partida de la etapa, destaca como capital de Calabria y centro institucional de la región con raíces bizantinas-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

La etapa 4 del Giro de Italia comenzó el 12 de mayo de 2026 con su salida neutralizada a partir de las 6:40 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través de las plataformas de Dsports 2, de Caracol Sports de Deportes RCN.

Por los lados de Colombia, Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la clasificación general, ubicado en el tercer puesto, a 4 segundos del líder Guillermo Thomás Silva.

En lo que se refiere a la etapa 3 que se disputó el 10 de mayo de 2026, el ciclista francés Paul Magnier consiguió su segunda victoria en el Giro de Italia 2026 al ganar un emocionante esprint en la tercera etapa, que se disputó entre Plovdiv y Sofía el 10 de mayo.

La clasificación general no tuvo cambios y el uruguayo Eric Fagúndez Silva, del equipo Astana, sigue liderando la carrera con la maglia rosa. La jornada fue intensa, marcada por una escapada protagonista y la noticia de que Adam Yates tuvo que abandonar la competencia por una lesión.

En la llegada a Sofía, el ganador se decidió por una diferencia mínima y fue necesario revisar la foto final para confirmar el resultado. Magnier cruzó la meta por el centro de la calzada, seguido de cerca por Jonathan Milan, que fue segundo, y Dylan Groenewegen, que terminó tercero tras un esfuerzo al límite. Con este triunfo, Magnier se afianza además como el mejor sprinter del Giro, al frente de la clasificación de la maglia ciclamino.