Deportes

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

La tradicional prueba ciclista conectará a dos ciudades emblemáticas, Catanzaro y Cosenza, a través de montañas, ríos y patrimonio, brindando un escenario único al pulso competitivo de los corredores

Guardar
Google icon
El francés Paul Magnier gana la tercera etapa del Giro de Italia que se celebró entre Plovdiv y Sofia en Bulgaria el domingo 10 de mayo del 2026. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)
El francés Paul Magnier gana la tercera etapa del Giro de Italia que se celebró entre Plovdiv y Sofia en Bulgaria el domingo 10 de mayo del 2026. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 del Giro de Italia 2026.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la ronda italiana que tendrá su salida en Catanzaro, y llegará a Cosenza.

12:06 hsHoy

¡Arrancó la etapa 4 del Giro de Italia!

Kilómetro 0: ¡Ya los corredores se encuentran camino a Cosenza!

11:53 hsHoy

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Después de la jornada de descanso del 11 de mayo, Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago se preparan para una etapa que no beneficia sus cualidades como ciclistas

El excampeón de la edición 2021 está presente en la ronda italiana con la escuadra brítánica-crédito @NetcompanyINEOS/X

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 promete ser una jornada engañosa. Aunque el recorrido no presenta puertos de alta montaña ni ascensos imposibles, sí tendrá un trazado rápido, nervioso y con una subida larga que podría marcar diferencias entre los favoritos y poner a prueba la resistencia de los velocistas.

Leer la nota completa
11:46 hsHoy

Así va la clasificación general del Giro de Italia previo a la etapa 4

Catanzaro, punto de partida de la etapa, destaca como capital de Calabria y centro institucional de la región con raíces bizantinas-crédito Spasiyana Sergieva/REUTERS
Catanzaro, punto de partida de la etapa, destaca como capital de Calabria y centro institucional de la región con raíces bizantinas-crédito Spasiyana Sergieva/REUTERS
  • 1. Thomas Guillermo Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 13 horas, 10 minutos y 5 segundos
  • 2.Florian Stork (Alemania - Tudor Pro Cycling Team): a 4 segundos.
  • 3. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): m. t.
  • 4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany INEOS): a 6 segundos
  • 5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): m. t.
  • 6. Jan Christen (Suiza - UAE Team Emirates - XRG): a 0:10
  • 7. Martin Tjotta (Noruega - Uno-X Mobility): m. t.
  • 8. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): m. t.
  • 9. Enric Mas (España - Movistar Team): m. t.
  • 10. Lennert Van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarché): m. t.
  • 16. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): m. t.
11:39 hsHoy

Así será la etapa 4 del Giro de Italia 2026

La subida en Cozzo Tunno, un tramo de casi 15 km, será uno de los desafíos clave para los ciclistas en esta jornada-crédito Giro de Italia
La subida en Cozzo Tunno, un tramo de casi 15 km, será uno de los desafíos clave para los ciclistas en esta jornada-crédito Giro de Italia

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 se disputará con un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. La jornada presenta un trazado corto y rápido, en el que los ciclistas enfrentarán una subida de casi 15 kilómetros en Cozzo Tunno, vinculada en su cima con el Passo della Crocetta desde Paola, aunque sin pendientes significativas.

Tras un descenso prolongado hacia la llanura del Crati, el pelotón se encaminará a la meta en Cosenza, enfrentando los últimos 3 kilómetros urbanos con varias curvas amplias y una llegada final de 450 metros al 3,7 % de pendiente sobre asfalto de 8 metros de ancho.

La etapa iniciará en Catanzaro, capital de Calabria, ubicada entre el mar Jónico y la meseta de la Sila, una ciudad de origen bizantino y actual centro institucional de la región. La meta estará en Cosenza, situada al norte de Calabria en la confluencia de los ríos Crati y Busento, reconocida como uno de los principales centros históricos y culturales locales, cuya catedral está destacada como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

11:34 hsHoy

La ronda italiana continúa su aventura

Catanzaro, punto de partida de la etapa, destaca como capital de Calabria y centro institucional de la región con raíces bizantinas-crédito Stoyan Nenov/REUTERS
Catanzaro, punto de partida de la etapa, destaca como capital de Calabria y centro institucional de la región con raíces bizantinas-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

La etapa 4 del Giro de Italia comenzó el 12 de mayo de 2026 con su salida neutralizada a partir de las 6:40 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través de las plataformas de Dsports 2, de Caracol Sports de Deportes RCN.

Por los lados de Colombia, Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la clasificación general, ubicado en el tercer puesto, a 4 segundos del líder Guillermo Thomás Silva.

En lo que se refiere a la etapa 3 que se disputó el 10 de mayo de 2026, el ciclista francés Paul Magnier consiguió su segunda victoria en el Giro de Italia 2026 al ganar un emocionante esprint en la tercera etapa, que se disputó entre Plovdiv y Sofía el 10 de mayo.

La clasificación general no tuvo cambios y el uruguayo Eric Fagúndez Silva, del equipo Astana, sigue liderando la carrera con la maglia rosa. La jornada fue intensa, marcada por una escapada protagonista y la noticia de que Adam Yates tuvo que abandonar la competencia por una lesión.

En la llegada a Sofía, el ganador se decidió por una diferencia mínima y fue necesario revisar la foto final para confirmar el resultado. Magnier cruzó la meta por el centro de la calzada, seguido de cerca por Jonathan Milan, que fue segundo, y Dylan Groenewegen, que terminó tercero tras un esfuerzo al límite. Con este triunfo, Magnier se afianza además como el mejor sprinter del Giro, al frente de la clasificación de la maglia ciclamino.

En la clasificación general no hubo sorpresas: el uruguayo Guillermo Thomas Silva, del Astana, sigue portando la maglia rosa y se mantiene primero en la general. La noticia triste del día fue la baja del británico Adam Yates, que no pudo tomar la salida tras el fuerte accidente que sufrió en la etapa anterior. El británico ya viaja de regreso a casa.

Temas Relacionados

Giro de ItaliaGiro de Italia 2026Egan BernalEtapa 4 del Giro de ItaliaColombia-Deportes

Últimas noticias

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La Comisión Arbitral designó a Carlos Ortega, Jhon Ospina, Diego Ulloa y Carlos Betancur como jueces centrales para los partidos que definirán a los semifinalistas del torneo

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

El extremo de la selección Colombia, Jhon Arias, no marca gol desde el pasado 29 de abril del 2026, cuando lo hizo ante Cerro Porteño en Copa Libertadores

Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Después de la jornada de descanso del 11 de mayo, Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago se preparan para una etapa que no beneficia sus cualidades como ciclistas

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

Una firma de asesoría con sede en Dubái habría mostrado interés en comprar el DIM, mientras “El Tierno” está cada vez más cerca de volver

Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

ÚLTIMAS NOTICIAS

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

Plan de Alfabetización, universidades, becas y salarios docentes: cuáles son los recortes que el Gobierno hizo en educación horas antes de la marcha

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este martes 12 de mayo

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

El café afecta la forma en que el cerebro procesa los estímulos táctiles, según un nuevo estudio

INFOBAE AMÉRICA

Rusia tiene un plan contra Europa y la OTAN: también una fecha para ejecutarlo

Rusia tiene un plan contra Europa y la OTAN: también una fecha para ejecutarlo

Inauguran 79 viviendas accesibles en el Bronx: cuáles son sus características y a quiénes se destinará

La frontera venezolana, territorio bajo sombra: “El narcotráfico define rutas, silencios y alianzas”

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

Una empresa extiende el retiro de barras de chocolate en Estados Unidos por riesgos de Salmonella

DEPORTES

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Belgrano enfrentará a Unión por el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La impactante oferta que prepara PSG para contratar a Julián Álvarez: “Dicen que ya habló con Luis Enrique”

Ranieri recordó el título histórico del Leicester City y reconoció: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA