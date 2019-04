Luis Palma Cané, director de Fimades, consideró "imprescindible otorgar al Banco Central esta libertad de acción y hace tiempo planteamos que una solución de corto plazo era liberar al Central del corset que impedía intervenir. Se tendría que haber hecho mucho antes. Fue un error fijar una zona de 'no intervención' con tanta amplitud, más con la cantidad de reservas que tiene la entidad y un mercado tan chico. No soy amigo de las intervenciones, pero si en el momento lo exige, no se puede dejar ese límite de precio del dólar al mercado".