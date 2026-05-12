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El Salvador inicia la evaluación internacional de su infraestructura para el desarrollo de energía nuclear

La llegada de un equipo experto marca el arranque formal de una revisión enfocada en determinar la viabilidad de emplear energía nuclear con fines civiles, siguiendo estándares internacionales y con acompañamiento de entidades gubernamentales locales

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El Salvador explora la viabilidad de incorporar energía nuclear a su matriz eléctrica con el respaldo de OIPEN y CEL./ (CEL)
El Salvador explora la viabilidad de incorporar energía nuclear a su matriz eléctrica con el respaldo de OIPEN y CEL./ (CEL)

El Salvador dio un paso clave para su futuro energético con el inicio del primer examen internacional de su infraestructura nuclear, realizado por el Organismo Internacional de Energía Nuclear (OIEA).

Este proceso, considerado por las autoridades como un hito en la historia energética del país, marca el comienzo formal de la evaluación para habilitar el desarrollo de un programa nuclear con fines pacíficos.

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La misión, coordinada a través del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear (OIPEN), busca analizar la viabilidad de introducir energía nuclear en la matriz salvadoreña.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel álvarez, destacó el alcance de esta etapa.

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“Esta misión no implica la construcción inmediata de la central nuclear. Se trata de una fase de evaluación y planificación estratégica de nuestro programa nuclear, cumpliendo con estándares internacionales del OIEA”, dijo. Sus declaraciones expresan la cautela y el enfoque gradual que el gobierno ha adoptado frente a la introducción de la energía nuclear en el país.

Con esta iniciativa, El Salvador podrá diversificar su matriz energética. (Foto cortesía DELSUR)
Con esta iniciativa, El Salvador podrá diversificar su matriz energética. (Foto cortesía DELSUR)

El proceso de evaluación, conocido como misión INIR, comprende un diagnóstico integral de la infraestructura nacional. S

egún las autoridades, el objetivo es facilitar la transición hacia un programa nuclear que cumpla con los más altos estándares de seguridad tecnológica, regulación y sostenibilidad reconocidos internacionalmente.

Durante esta misión, los expertos del OIEA se enfocarán en varios aspectos fundamentales: el marco legal y regulatorio, la capacidad institucional del Estado, la seguridad nuclear y la protección radiológica, así como la formación de talento humano especializado.

“El Salvador continúa avanzando en la independencia energética”, remarcó CEL en publicaciones oficiales. La misión permite al país avanzar hacia una segunda fase de su programa nuclear, reafirmando el compromiso de El Salvador con el uso pacífico de la energía nuclear y la búsqueda de un sistema eléctrico moderno e independiente.

La articulación interinstitucional resulta esencial en este proceso. El esfuerzo involucra a diferentes entidades gubernamentales, como los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, Educación, Vivienda y Relaciones Exteriores, así como la Autoridad de Agua y Protección Civil. Esta coordinación, según CEL, refleja ante el OIEA el compromiso estatal con los más altos estándares internacionales.

La fase de evaluación nuclear incluye diagnóstico de infraestructura, seguridad nuclear y formación de talento humano especializado./(CEL)
La fase de evaluación nuclear incluye diagnóstico de infraestructura, seguridad nuclear y formación de talento humano especializado./(CEL)

El contexto internacional ha sido determinante en este avance. El pasado 10 de marzo, El Salvador firmó un acuerdo con Estados Unidos para la construcción de su primera planta nuclear. El memorando de entendimiento fue firmado durante una reunión en el Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades regulatorias para el sector nuclear salvadoreño.

El acuerdo prevé que la primera central nuclear del país esté lista en un plazo de siete años, lo que convertiría a El Salvador en el primer país de Centroamérica en operar una planta de este tipo y el cuarto en América Latina, después de Argentina, Brasil y México. El convenio también establece la transferencia de información técnica y la formación de personal salvadoreño en materia nuclear.

El documento, firmado bajo el marco de la Ley de Energía Atómica de 1954, abre la puerta a la operación de una planta nuclear para el año 2030, con una capacidad proyectada de 100 megavatios y la generación de hasta 26% de la energía eléctrica nacional para 2050. El acuerdo incluye el entrenamiento de alrededor de 400 especialistas y el desarrollo de un marco regulatorio robusto.

La articulación entre múltiples entidades gubernamentales refleja el compromiso salvadoreño con estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad nuclear./(CEL)
La articulación entre múltiples entidades gubernamentales refleja el compromiso salvadoreño con estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad nuclear./(CEL)

La firma del acuerdo y el inicio de la misión INIR reflejan la apuesta del gobierno salvadoreño por diversificar su matriz energética y fortalecer la seguridad energética nacional. La participación de organismos internacionales y la cooperación con Estados Unidos buscan garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, sostenibilidad y transparencia en el desarrollo del programa nuclear.

Así, El Salvador inicia una etapa de revisión internacional que podría transformar su matriz energética y acercarlo a los países de la región con tecnología nuclear para fines pacíficos, bajo la mirada y el acompañamiento de organismos internacionales y socios estratégicos.

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