La gran incógnita sigue siendo sobre la futura decisión de la ex presidenta. ¿Cristina se presentará finalmente o no? En los últimos días ganó más fuerza la posibilidad de que no lo haga. Comenzó a circular otra versión que podría resultar una verdadera "bomba" política: su delfín para reemplazarla como opción kirchnerista para volver a la presidencia sería su ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que por ahora está firme como la principal opción opositora para la provincia de Buenos Aires.