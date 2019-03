"Asumimos con la suspensión de los pagos de deuda, que fue una medida de (Adolfo) Rodríguez Saá, no fue una medida tomada por nosotros. Eso permitió un espacio en el gasto público que de otros modos no hubiéramos tenido. Pero no fue una postura ideológica: matemáticamente no daba, era imposible pagar los vencimientos", advirtió Nielsen.