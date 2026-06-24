El Ejército interceptó explosivos antes de un atentado en la ciudad más poblada de Ecuador

El artefacto explosivo.

El Ejército ecuatoriano informó sobre la detención de dos personas y la incautación de explosivos durante una operación ejecutada en Guayaquil, una acción que, según las autoridades, permitió evitar un atentado que habría sido perpetrado en la ciudad. El procedimiento fue realizado por personal militar como parte de los operativos de control y vigilancia que se mantienen en distintas zonas del país en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el Ejército, los uniformados identificaron un vehículo que transportaba material explosivo y procedieron a interceptarlo. Durante la intervención fueron aprehendidos dos sospechosos, quienes quedaron bajo custodia para el inicio de las investigaciones correspondientes. Las autoridades señalaron que el material encontrado fue asegurado por equipos especializados para evitar riesgos a la población y garantizar su manejo seguro.

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La institución militar indicó que la operación se desarrolló en coordinación con las estrategias de seguridad impulsadas por el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El objetivo de estos operativos es detectar actividades relacionadas con organizaciones criminales y prevenir hechos violentos en las principales ciudades del país.

Aunque el Ejército confirmó que los explosivos habrían sido utilizados para ejecutar un atentado. El Ministerio de Defensa indicó que el explosivo podía detonarse vía control remoto desde un celular. Además anunciaron que los detenidos pertenecen a Los Choneros.

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Las autoridades indicaron que los detenidos pertenecen a Los Choneros.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar la procedencia de los explosivos, identificar posibles colaboradores y establecer si los detenidos tienen vínculos con alguna organización criminal que opera en el país. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las instancias judiciales competentes para que se definan las medidas legales correspondientes.

El caso se produce en medio de una serie de operativos desplegados por las fuerzas de seguridad en distintas provincias ecuatorianas, en momentos en que el Gobierno mantiene vigentes medidas extraordinarias para enfrentar a los grupos delictivos organizados. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas han incrementado los controles en carreteras, puertos, zonas urbanas y áreas consideradas estratégicas para combatir actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos.

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Guayaquil continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para las autoridades debido a los altos niveles de violencia registrados en los últimos años. La ciudad ha sido escenario de ataques armados, asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y atentados con explosivos atribuidos a estructuras criminales que disputan territorios y rutas vinculadas a economías ilícitas.

Durante 2026, las autoridades han reportado múltiples operativos destinados a desarticular redes criminales y evitar acciones violentas. Entre ellos figuran intervenciones contra bandas dedicadas a la extorsión, decomisos de armas y municiones, así como la captura de personas señaladas por participar en actividades delictivas relacionadas con grupos de delincuencia organizada.

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Parte de la evidencia encontrada en la operación.

La incautación de explosivos anunciada se suma a otros hallazgos realizados por las fuerzas de seguridad en diferentes sectores del país. En varias ocasiones, las autoridades han advertido que organizaciones criminales han recurrido al uso de explosivos para intimidar a comerciantes, atacar instalaciones o ejecutar atentados contra objetivos específicos.

El Gobierno ha sostenido que la coordinación entre instituciones de seguridad busca anticiparse a este tipo de amenazas y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales. En ese marco, las Fuerzas Armadas han reforzado los patrullajes y los controles de inteligencia para identificar posibles riesgos y evitar ataques que puedan poner en peligro a la población civil.

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Tras la detención de los dos sospechosos en Guayaquil, los equipos de investigación trabajan en la recopilación de evidencias y en el análisis del material decomisado. Las autoridades también buscan establecer la ruta que siguió el vehículo interceptado y determinar si existen otras personas involucradas en el caso.