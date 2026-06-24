La cábala mundialista de Evangelina Anderson: rutina fitness y un detalle particular en su look

Evangelina Anderson realiza ejercicios con una camiseta de la Selección y calzas deportivas de color bordó y blanco

La fiebre mundialista se vive en cada rincón de la Argentina y, esta vez, Evangelina Anderson encontró su propia forma de sumarse al clima de euforia en el marco de los triunfos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Desde el gimnasio, compartió un video que rápidamente circuló entre sus seguidores, mostrando su apoyo incondicional al equipo nacional. Lejos de los estadios y del bullicio de la competencia internacional, la modelo y panelista apostó por un gesto personal, pero con alta resonancia en redes sociales.

A diferencia de ediciones anteriores como Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde acompañó de cerca a la Selección junto a su expareja, el actual entrenador de fútbol Martín Demichelis, esta vez el entusiasmo lo vive desde la Argentina. Su decisión de permanecer en el país no opacó el fervor: desde el primer momento se sumó a la fiebre mundialista y convirtió cada partido en una oportunidad para mostrar su aliento público. El contexto es distinto, pero la energía y el compromiso simbólico se mantienen intactos.

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En el segundo partido del equipo nacional, Anderson volvió a mostrar su propio gesto de acompañamiento, que ya funciona como una cábala. En el video difundido sus redes sociales, se la ve entrenando en el gimnasio, combinando su rutina de ejercicios con los colores celeste y blanco, en la misma sesión que había subido luego del triunfo contra Argelia. Este gesto, realizado en un entorno cotidiano, fue interpretado como una manera de transmitir la pasión futbolera al ámbito diario y de mantener el entusiasmo nacionalista a pesar de no estar físicamente en la sede del torneo.

Tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026, la modelo compartió su rutina de entrenamiento y el look que eligió (Video: Instagram)

Para quienes buscan una respuesta directa sobre qué hizo Evangelina Anderson en apoyo a la Selección argentina durante el Mundial 2026, la modelo optó por grabar y publicar un video desde el gimnasio, luciendo la camiseta del equipo nacional.

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El atuendo elegido por Anderson fusiona su pasión por el fútbol con su identidad deportiva. Se destaca una camiseta de la Selección argentina en versión crop top, personalizada con su nombre —“EVA ANDERSON”— y el número 11 en la espalda, un detalle que aporta un sello propio.

La elección de calzas bordo ajustadas, con una franja lateral blanca que culmina en una pequeña bandera nacional en la zona de los tobillos, refuerza el guiño patriótico. Completó el look con zapatillas blancas de detalles rosas y el pelo recogido, mostrando coherencia tanto con su estética habitual de entrenamiento como con el fervor mundialista. Cada elemento del outfit fue cuidadosamente seleccionado para resaltar tanto la pertenencia nacional como su personalidad.

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Evangelina Anderson entrena en el gimnasio con un atuendo que rinde homenaje a la bandera argentina, mostrando su apoyo a la selección.

En esta edición del Mundial, Evangelina Anderson se encuentra en Argentina, donde forma parte del ciclo televisivo Cortá por Lozano. Esta circunstancia marca una diferencia importante respecto a ediciones anteriores, en las que vivió la emoción mundialista directamente en las ciudades sede, acompañando a la Selección y a Martín Demichelis, quien formó parte del combinado nacional en dos citas máximas. Ahora, la distancia física con el equipo nacional es mayor, pero el entusiasmo permanece.

El video que Anderson publicó desde el gimnasio tuvo un amplio alcance en redes sociales. Publicado originalmente en Instagram, rápidamente se viralizó entre sus seguidores. Además, cabe recordar que este tipo de videos no son novedas, ya que en el debut mundialista también se tomó el tiempo de compartir su rutina de gimnasio, algo que fue ampliamente elogiado en su perfil en el que cuenta con casi 4.5 millones de seguidores.

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La circulación del video en plataformas digitales evidencia cómo, en la actualidad, los gestos de apoyo pueden adquirir visibilidad e impacto incluso cuando se realizan lejos del epicentro deportivo. El aliento de la modelo se sumó así a la ola de mensajes de respaldo a la Selección, demostrando que el fervor mundialista puede expresarse de múltiples maneras y desde cualquier lugar.