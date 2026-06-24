El secretario del Tesoro de EEUU aseguró que el crecimiento del PIB puede volver al 3% antes de fin de año

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó confianza este miércoles en que la economía estadounidense puede retomar el camino hacia un crecimiento del 3% anual, en un contexto en el que la guerra con Irán se acerca a su fin.

“Podemos tener algo con un tres adelante este año”, dijo Bessent en una entrevista en vivo en CNBC. “La economía subyacente ha sido sólida”, remarcó.

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El crecimiento, sin embargo, ha sido lento en los últimos dos trimestres, afectado por varios factores: un rebrote de la inflación, la moderación del mercado laboral y el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada del 1,6% en el primer trimestre, tras apenas el 0,5% en el cuarto trimestre de 2025, con lo que el año cerró con un crecimiento del 2,1%.

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Bessent reiteró que su plan “3-3-3” sigue siendo alcanzable: 3% de crecimiento, una relación déficit/PIB del 3% y un aumento de tres millones de barriles diarios en la producción petrolera doméstica. Estimó que la economía crecía a una tasa cercana al 4% en febrero, justo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Sobre la meta del déficit, señaló: “Creo que al final del mandato del presidente podemos estar en algo que parezca tener un tres adelante. Lo importante de eso es que ahí es cuando empezás a pagar la deuda total como porcentaje de la economía”.

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La relación déficit/PIB cerró 2025 en el 5,8%, luego de mantenerse por encima del 6% en 2023 y 2024, niveles inusualmente elevados para tiempos de paz, en parte como consecuencia del gasto fiscal masivo durante la pandemia del COVID-19. El déficit presupuestario acumula 1,25 billones de dólares en los primeros ocho meses del ejercicio fiscal 2026, un 9% menos que el año anterior.

Trump ha presionado en reiteradas ocasiones a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés de referencia como forma de aliviar la carga de la deuda. La Fed, no obstante, ha resistido recortes adicionales ante el repunte inflacionario de este año.

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Bessent indicó que Trump tiene “plena confianza” en que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, orientará la política monetaria de forma adecuada.