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Barcelona insiste por Julián Álvarez: la nueva oferta que enviaría al Atlético Madrid tras el pedido del argentino

El delantero se pronunció y dejó clara su postura de abandonar el cuadro colchonero después de la victoria de Argentina contra Austria por 2-0

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El futuro de Julián Álvarez tras sus declaraciones
El futuro de Julián Álvarez tras sus declaraciones

El FC Barcelona prepara una nueva oferta de 130 millones de euros para fichar a Julián Álvarez, aumentando la presión sobre el Atlético de Madrid, según informó Sport. La postura pública del delantero argentino, quien declaró tras el partido ante Austria en el Mundial 2026 que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, ha generado un punto de inflexión en la negociación y elevado el optimismo en la directiva catalana.

De acuerdo con el medio catalán, la dirigencia del Barcelona valora el impacto de las declaraciones de Julián Álvarez, considerando que el gesto del futbolista tiene un peso negociador significativo. “En el club consideran que el paso dado por el delantero argentino tiene un enorme valor dentro de una negociación de este calibre”, publicó el medio catalán. Fuentes cercanas a la operación detallaron que la nueva propuesta, que se oficializaría en los próximos días, superará ampliamente los términos iniciales, aunque no alcanzará los 150 millones de euros.

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La directiva entiende que la firmeza del futbolista es un activo clave para acercar posiciones, por lo que ha descartado de momento elevar la cifra a los montos que exige el Atlético.

Sport también señaló que la segunda oferta formal se encuentra en fase de análisis, ya que la entidad blaugrana estudia cuidadosamente los tiempos para no interferir en la concentración del jugador durante el Mundial. El club insiste en la necesidad de mantener la calma, aunque el ambiente es más favorable que semanas atrás. “El optimismo es mucho mayor que hace apenas unas semanas, pero nadie olvida que todavía queda el tramo más complejo de la negociación: negociar con un Atlético de Madrid que sigue acogiéndose a una prohibitiva cláusula cercana a los 500 millones de euros”, resaltó el medio.

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El delantero argentino Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El delantero argentino Julián Álvarez podría salir del Atlético de Madrid en este mercado de pases (Reuters)

Las palabras de Álvarez tras el encuentro en Dallas resonaron en ambos clubes y aceleraron las discusiones sobre su futuro. El escenario se complicó cuando el Real Madrid intervino con una oferta de 150 millones de euros, una jugada inesperada que modificó el equilibrio de la negociación, según recogió Sport.

Esta irrupción provocó malestar en la directiva rojiblanca, que considera que el futbolista no defendió los intereses del club tal como se había acordado.

Por su parte, Marca informó que en el Atlético de Madrid no tienen intención de negociar con el Barcelona, principal candidato al fichaje. Las relaciones entre ambos clubes se encuentran tensas, hasta el punto de que, según el medio, la entidad madrileña planea presentar una denuncia ante la FIFA por considerar que el club catalán los ha ignorado en el proceso, utilizando una estrategia similar a la del año anterior con Nico Williams. Además, el Atlético tampoco planea facilitar una venta al Real Madrid, al tratarse de un rival directo.

En cuanto a alternativas, el club madrileño ha contemplado la posibilidad de una transferencia al extranjero, con el Paris Saint-Germain y el Arsenal como opciones. Sin embargo, el entorno de Álvarez descarta por ahora un cambio de país.

Mientras la directiva del Barcelona ultima los detalles de la nueva oferta, el proceso continúa bajo una estricta reserva y sin plazos oficiales. Las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro de Julián Álvarez, en medio de una puja que involucra a los clubes más poderosos de Europa y a un jugador que ya manifestó su preferencia públicamente.

En lo que respecta al presente de La Araña, el delantero continúa con la cabeza puesta en el Mundial. La selección argentina disputará el último partido de la fase de grupos frente a Jordania el próximo sábado 27 con el boleto ya asegurado a los 16avos. Los de Lionel Scaloni esperan conocer quién será su rival en la fase eliminatorias tras acceder a la siguiente ronda como líder del Grupo J.

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