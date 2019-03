– "En Economía, devaluar devalúa cualquiera. Este gobierno devaluó y no pasa nada porque devalúan en un contexto en el cual lo único que producen es inflación. Cuando me tocó asumir, la inflación era 10,4% mensual. Íbamos como decían algunos consultores que hoy todavía hablan camino a la hiperinflación. La clave, cuando uno tiene que acudir a una medida que no es simpática, es lo que uno hace después para que los precios no se coman la devaluación".