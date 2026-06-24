El presidente Bernardo Arévalo descarta que el Ejecutivo impulse el Aerometro y ratifica que el Metroriel sigue siendo su prioridad

Un tren Metroriel transita por un viaducto elevado sobre una avenida con autobuses, taxis y peatones en una ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Bernardo Arévalo descartó este martes 23 de junio que su gobierno impulse el Aerometro y ratificó que la apuesta del Ejecutivo en transporte ferroviario sigue siendo el Metroriel, una obra que, según explicó, aún se analiza en conversaciones con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña para una posible contratación.

La definición busca cerrar las versiones sobre un supuesto reemplazo de un proyecto por otro. Arévalo sostuvo que el Aerometro pertenece a la Municipalidad de Guatemala, mientras que el Metroriel forma parte de los planes promovidos por la administración central.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que existe “todo un proceso de desinformación increíble” alrededor de la idea de que el Ejecutivo habría adoptado la iniciativa municipal. Su respuesta fue tajante: “El Aerometro es de la municipalidad y el Metroriel del Gobierno”.

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Un funcionario de gobierno pronuncia un discurso en un evento oficial, frente a un podio de madera y con la bandera de Guatemala detrás. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

El Ejecutivo afirma que no diseña ni financia el Aerometro

Arévalo afirmó que el Gobierno no participa en el diseño ni en el financiamiento del Aerometro y que su intervención se limita a las funciones que la ley asigna a distintas instituciones del Estado.

“La municipalidad es la que asume todas las responsabilidades. Nosotros ahí no tenemos ni diseño, ni financiamiento ni nada, más que lo que la ley nos indica que tenemos que hacer”, señaló.

Esa participación, explicó, se concentra en trámites administrativos como autorizaciones y licencias necesarias para ejecutar la obra. Mencionó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, encargado de otorgar las licencias de construcción, y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que ya había emitido las autorizaciones ambientales desde el año pasado, según dijo.

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El presidente también describió una relación de doble vía entre el Ejecutivo y la comuna capitalina. Mientras la municipalidad pide permisos para el Aerometro, el Gobierno necesita autorizaciones locales para desarrollar el Metroriel y otros proyectos de infraestructura vial orientados a mejorar la movilidad y atender el tráfico.

“Nos pidieron las licencias y se las estamos dando en la medida en que cumplen los requisitos. A la vez, les pedimos a ellos las licencias para hacer el Metroriel y otra serie de proyectos de infraestructura vial”, afirmó.

El Metroriel se mantiene como prioridad en la línea norte-sur

Arévalo aseguró que el Metroriel no ha sido desplazado y que sigue siendo la prioridad oficial en materia de transporte ferroviario. Detalló que el proyecto se discute con el Gobierno británico y que la posible contratación contempla un trazado en dirección norte-sur, sobre un recorrido que seguiría en términos generales la antigua vía del ferrocarril.

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“Estamos en el proceso de discusión con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña para la posible contratación de un Metroriel que iría en la línea norte-sur, siguiendo más o menos la vía del ferrocarril que había antes”, explicó.

Para el mandatario, la diferencia entre ambas iniciativas no deja margen para confusión institucional. “Ese proyecto del Metroriel es del Gobierno de la República”, remarcó.

La posición oficial, según reiteró, es que no hubo un cambio de prioridades dentro de la administración central. El Aerometro sigue bajo responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala y el Metroriel continúa como el proyecto ferroviario del Ejecutivo.

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Avanza a reactivación del tren con una evaluación técnica en Izabal

Ferrovías Guatemala avanza con el análisis para reactivar el sistema ferroviario del país tras una visita de especialistas del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Barrios, departamento de Izabal, en el marco de una evaluación técnica exploratoria impulsada junto con la Municipalidad local.

La misión, incluye recorridos de campo, reuniones técnicas y visitas a infraestructura estratégica en distintos puntos del departamento, como la terminal portuaria de Puerto Barrios, Puerto Santo Tomás de Castilla, y el derecho de vía, según Ferrovías.

El equipo visitante pertenece al Expeditionary Rail Center (ERC) del Ejército de Estados Unidos, especializado en infraestructura ferroviaria y logística. A las actividades también asistieron integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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La Municipalidad de Puerto Barrios señaló que estas acciones forman parte de su Plan de Desarrollo y buscan identificar oportunidades para fortalecer la conectividad, la competitividad y el crecimiento económico del municipio, con la meta de consolidarlo como un punto clave para el desarrollo del Caribe guatemalteco.

Ferrovías indicó que la misión apunta a “desarrollar una evaluación técnica exploratoria que permita identificar oportunidades, desafíos, restricciones y posibles alternativas relacionadas con el desarrollo ferroviario y logístico de la región”.