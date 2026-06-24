Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 24 de junio

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,39 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,14% respecto al precio de cierre anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,26%, mientras que en el contexto interanual ha experimentado una caída del -4,47%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una fluctuación desfavorable para la moneda local. A pesar de que la volatilidad actual se sitúa en 5,29%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,79%, este nivel indica cierta inestabilidad en el mercado cambiario.

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