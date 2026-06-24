Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 25 de junio (España).
Televisación: Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España) / ViX (México) / DSports, RCN Televisión y Caracol (Colombia) / DSports (Ecuador) / América TV y DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / Telemundo, Peacock, FOX One y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
Probables formaciones:
Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams. D.T: Steve Clarke.
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Brasil y Escocia por la tercera fecha del Grupo C.
¿CÓMO LLEGA ESCOCIA?
Los europeos, que accedieron a la Copa del Mundo tras quedarse con su grupo en las Eliminatorias de la UEFA (dejaron en el camino a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia), comenzaron su camino con una victoria por la mínima ante Haití y luego cayeron por 1-0 contra Marruecos.
¿CÓMO LLEGA BRASIL?
La Verdeamarela, que levantó desde la llegada del director técnico italiano Carlo Ancelotti, inició su travesía con un empate 1-1 ante Marruecos y luego se despachó con una goleada por 3-0 ante Haití.
Autoridades de Escocia vs Brasil:
Árbitro: Cesar Ramos (México)
Asistente 1: Alberto Morin (México)
Asistente 2: Marco Bisguerra (México)
4to: Espen Eskas (Noruega)
5to: Jan Erik Engan (Noruega)
VAR: Guillermo Pacheco (México)
AVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)
SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)