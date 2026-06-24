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Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

En Miami, la Verdeamarela intentará asegurarse su boleto a la siguiente ronda en su choque ante los europeos

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Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 25 de junio (España).

Televisación: Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España) / ViX (México) / DSports, RCN Televisión y Caracol (Colombia) / DSports (Ecuador) / América TV y DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / Telemundo, Peacock, FOX One y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

09:55 hsHoy

Probables formaciones:

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams. D.T: Steve Clarke.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

09:17 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Brasil y Escocia por la tercera fecha del Grupo C.

previa Escocia vs Brasil
Escocia y Brasil buscará sellar su pasaje a los 16avos de final de la Copa del Mundo

¿CÓMO LLEGA ESCOCIA?

Los europeos, que accedieron a la Copa del Mundo tras quedarse con su grupo en las Eliminatorias de la UEFA (dejaron en el camino a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia), comenzaron su camino con una victoria por la mínima ante Haití y luego cayeron por 1-0 contra Marruecos.

¿CÓMO LLEGA BRASIL?

La Verdeamarela, que levantó desde la llegada del director técnico italiano Carlo Ancelotti, inició su travesía con un empate 1-1 ante Marruecos y luego se despachó con una goleada por 3-0 ante Haití.

Autoridades de Escocia vs Brasil:

Árbitro: Cesar Ramos (México)

Asistente 1: Alberto Morin (México)

Asistente 2: Marco Bisguerra (México)

4to: Espen Eskas (Noruega)

5to: Jan Erik Engan (Noruega)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

AVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

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