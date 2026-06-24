Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 25 de junio (España).

Televisación: Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España) / ViX (México) / DSports, RCN Televisión y Caracol (Colombia) / DSports (Ecuador) / América TV y DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / Telemundo, Peacock, FOX One y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).