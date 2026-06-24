Sporting Cristal vs Unión Comercio: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Sporting Cristal y Unión Comercio protagonizarán un duelo clave por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026, certamen ideado para que los equipos de Liga 1 y Liga 2 mantengan actividad durante la pausa por el Mundial. Ambos equipos aspiran a asegurar su clasificación a la siguiente fase en el Grupo J. Conoce la programación del cotejo en esta nota.
Programación del Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026
Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a las 15:15 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, y contará únicamente con la presencia de la hinchada local.
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El club ‘celeste’ ya habilitó la venta de entradas, cuyos precios van desde 17.90 soles para la tribuna popular hasta 119.90 soles para el palco platino. Los boletos están disponibles a través de la plataforma Joinnus.
Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio por la Copa de la Liga estará disponible en Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa de streaming permitirá a los aficionados ver el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando el acceso más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú realizará una cobertura integral del torneo, con información previa, seguimiento minuto a minuto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real y tabla de posiciones. Los seguidores podrán consultar todos los detalles del certamen a través de las plataformas digitales.
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Así va la tabla de posiciones del Grupo J
Sporting Cristal alcanzó el primer lugar tras su reciente triunfo ante CNI Estudiantil e igualó en puntaje con Comerciantes FC, que también superó a Unión Comercio en la segunda fecha.
Comercio se ubica en la tercera posición con tres puntos, mientras que CNI permanece en el fondo de la tabla sin unidades, sin posibilidades de avanzar en el torneo. Solo los dos primeros equipos del grupo accederán a la siguiente fase.
Programación fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)
- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)
- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
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