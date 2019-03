—El 100% de los problemas argentinos son argentinos, creados por argentinos y a solucionar por argentinos. Lo que hoy tenemos es un respaldo internacional inédito en nuestra historia, en gran parte porque con el correr del tiempo fue quedando cada vez más claro que algunas cosas no se discuten más, cómo se resuelve la inflación no lo discute ya nadie en el mundo, salvo aquellos países que todavía no lo logramos hacer. Ahora, comprender que son responsabilidad nuestra los problemas y las posibles soluciones y al mismo tiempo entender que el mundo ya no le da más crédito a la Argentina porque son muchos años, mucho tiempo de decepción y de default y de mentiras. Entonces lo que hoy tenemos es el respaldo del Fondo Monetario, pero los deberes para hacer son nuestros. Y cualquiera que diga lo contrario, y que diga que hay una solución mágica que nosotros no estamos haciendo, le están mintiendo a la gente como le mentía cuando gobernaba.