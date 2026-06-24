Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

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Antonia Andrade intensificó su postura en redes sociales al solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consulado Mexicano, en medio del proceso legal que ha emprendido por los presuntos delitos cometidos en su contra y su familia.

La joven, quien reside en España, enfatizó la urgencia de que las autoridades mexicanas atiendan su caso penal y agilicen la colaboración internacional.

Antonia Andrade hizo un llamado directo a la Fiscalía mexicana

En sus historias de Instagram, Antonia Andrade agradeció la difusión y apoyo recibidos, y dirigió un mensaje explícito a las autoridades mexicanas:

“Hay denuncia oficial y… ¡va por vía penal!”. Explicó que, por recomendación de las propias autoridades, el documento de denuncia no podía ser compartido públicamente y pidió que la investigación avance por la vía directa de Interpol, dadas la gravedad del caso y los antecedentes registrados.

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Antonia detalló que el proceso legal estaba en transferencia desde España, ya que todos los delitos denunciados fueron cometidos en México.

Comentó: “Seguimos procediendo con las autoridades, pero es muy difícil ya que hay diferentes procedimientos en cada país”.

La joven señaló que ha intentado comunicarse directamente con FGR y con el Consulado Mexicano, pero no ha recibido respuesta o sus mensajes han sido rebotados en los canales oficiales.

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“Hago un llamado público a las autoridades de mi país MÉXICO y confío en ellas para que por favor atiendan este caso lo más pronto posible”, solicitó.

En otra historia, expresó que intentó etiquetar al Consulado de México en la red social, pero no le fue posible hacerlo.

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Denuncias, filtración de fotos y llamados a justicia

En las últimas semanas, Antonia Andrade ha estado en el centro de la conversación pública tras denunciar públicamente a Sergio Andrade y deslindarse del apellido.

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Filtró fotografías actuales del productor musical y pidió a la comunidad que reporte cualquier información sobre su paradero. Además, ha señalado el daño psicológico y social que han enfrentado ella y su familia por el caso.

Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade (Infobae México/ Jovani Pérez)

Antonia también ha compartido que su salud le ha dificultado redactar una denuncia más detallada, pero insistió en la importancia de que sea actualizada directamente en México.

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La joven reiteró que la finalidad de su denuncia es buscar justicia a través de vías oficiales y no fomentar el espectáculo mediático.