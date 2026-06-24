La inversión cayó por cuarto trimestre consecutivo pese al RIGI y los esfuerzos del Gobierno por incentivarla

La inversión en bienes de capital y construcción mostró caídas en todos los componentes, según el INDEC (Europa Press)

La dinámica de la economía argentina durante el primer trimestre de 2026 muestra una recuperación parcial, pero deja a la vista un problema estructural: la inversión cayó por cuarto trimestre consecutivo, a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno y de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el motor del crecimiento estuvo centrado en el comercio exterior, mientras otros componentes de la demanda interna evidenciaron retrocesos.

Según el informe de actividad publicado por el INDEC, el Producto Bruto Interno (PBI) nacional reflejó un crecimiento interanual durante el primer trimestre, aunque el desempeño de los diferentes rubros resultó dispar. El impulso principal provino de las exportaciones, que aumentaron 9,8% respecto al mismo período del año pasado. El consumo privado también mostró una suba, con un alza de 2,7% interanual. Estas dos variables sostuvieron el avance del nivel general de actividad.

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El resto de los componentes de la demanda agregada, en cambio, presentó resultados negativos. El documento oficial destaca que la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que mide el nivel de inversión en bienes de capital y construcción, registró una baja de 11,6% en comparación con igual trimestre de 2025 y de 1,7% frente al trimestre anterior. Este comportamiento negativo se mantuvo a lo largo de los últimos cuatro trimestres, lo que evidencia una tendencia contractiva en el segmento de la inversión.

El informe de actividad del INDEC indica que la demanda global interanual retrocedió en el primer trimestre de 2026, con crecimiento en exportaciones y consumo privado. (Indec)

El informe de Misión Productiva precisa que “la inversión marca su cuarta caída trimestral consecutiva, lo que representa una preocupación central para la sustentabilidad del crecimiento económico en el mediano plazo”. La consultora subraya que “a pesar de la implementación del RIGI y de los anuncios oficiales para impulsar nuevos proyectos, la FBCF no logra revertir la tendencia descendente”.

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Por su parte, el análisis realizado por la consultora LCG sostiene que “la dinámica de la inversión continúa siendo el principal punto débil de la recuperación actual”. Según el documento, “la caída de la inversión responde tanto a la falta de nuevos proyectos privados como al freno en la obra pública, mientras los incentivos fiscales previstos por el régimen vigente aún no impactan en la estadística real”.

El consumo público también retrocedió en el período bajo análisis. El informe del INDEC señala que el gasto del sector estatal disminuyó 0,9% interanual, mientras que las importaciones se redujeron 7,5%. De este modo, la recuperación de la economía durante el primer trimestre de 2026 se apoyó únicamente en el comercio exterior y el consumo de los hogares.

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Un gráfico de barras ilustra la evolución de los componentes de la demanda agregada durante los últimos cuatro trimestres, según datos de LCG en base a INDEC. (LCG en base a datos del Indec)

El reporte de Misión Productiva advierte que “la baja de la inversión limita el potencial de crecimiento futuro y condiciona la mejora de la productividad”. En la misma línea, se indica que “la apuesta oficial por el RIGI todavía no logra traducirse en una recomposición sostenida de la formación de capital”.

El análisis de la consultora LCG agrega que “los datos muestran que el ciclo de expansión actual es frágil y depende de factores exógenos como el precio internacional de las materias primas exportadas”. Además, el documento destaca que “la inversión en construcción y maquinaria nacional reflejó los descensos más pronunciados dentro de la FBCF”.

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Dentro de la Formación Bruta de Capital Fijo, las caídas más relevantes correspondieron a la inversión en equipos durables de producción y en obras de infraestructura. El informe del INDEC precisa que ambos rubros experimentaron retrocesos en términos reales, lo que refuerza la tendencia contractiva general del sector.

Un gráfico de líneas muestra la evolución de la inversión en Argentina como porcentaje del PBI, a precios constantes de 2004, desde el primer trimestre de 2004 hasta el primer trimestre de 2026 con un 17,2%, según LCG en base a INDEC. (LCG en base a datos de Indec)

Las cifras del primer trimestre de 2026 confirman que la economía argentina atraviesa una recuperación con bases desiguales. El crecimiento reportado por el INDEC se apoya en el buen desempeño del comercio exterior y en cierta recuperación del consumo privado, pero la inversión, considerada un motor clave para la creación de empleo y el desarrollo de largo plazo, profundiza su retroceso.

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El diagnóstico de los informes técnicos consultados coincide en subrayar la fragilidad de la recuperación actual. La Formación Bruta de Capital Fijo permanece en valores negativos, a pesar de las herramientas fiscales y los incentivos desplegados en los últimos meses. Tanto Misión Productiva como LCG remarcan la necesidad de una recomposición sostenida de la inversión para consolidar el crecimiento y evitar que el rebote de la actividad quede restringido a factores coyunturales.

El primer trimestre de 2026 deja en evidencia la persistencia de desequilibrios estructurales en el entramado productivo nacional. Aunque las exportaciones y el consumo privado logran impulsar el nivel de actividad, la debilidad de la inversión plantea interrogantes sobre la capacidad de sostener el crecimiento en los próximos períodos. El panorama, según los informes de referencia, exige monitoreo constante y nuevas estrategias para revertir la caída de la Formación Bruta de Capital Fijo.

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