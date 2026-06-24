Suspendieron a la periodista que atacó a la figura de Bélgica que abandonó el Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo

France Pierron fue suspendida tras sus dichos sobre Doku

La decisión del canal L’Équipe de apartar a France Pierron hasta el final de la temporada se produjo luego de que la periodista lanzara comentarios polémicos sobre Jérémy Doku, delantero de la selección de Bélgica, quien decidió dejar el Mundial de 2026 para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo. La presentadora expresó en directo que “el padre es inútil” durante el parto y calificó ese momento como “repugnante”, lo que generó una ola de reacciones. Esta situación desembocó en la suspensión temporal de Pierron, confirmada por la dirección del grupo mediático francés.

France Pierron, conocida por su trabajo en el programa “L’Équipe de Choc”, se ausentó del estudio el lunes 22 de junio y el grupo L’Équipe comunicó oficialmente que se mantendrá fuera del aire hasta el 3 de julio. El canal determinó que Pierre Bouby, columnista y ex futbolista profesional, la reemplazará en la conducción hasta el cierre de la temporada del programa. De acuerdo con Le Parisien, Pierron deberá presentarse el 30 de junio ante el departamento de recursos humanos de la empresa, aunque su relación laboral no estaría en riesgo por el momento.

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El incidente comenzó el viernes 19 de junio, cuando Jérémy Doku anunció su intención de abandonar temporalmente la concentración de la selección belga para estar presente en el nacimiento de su primogénito. En respuesta, Pierron manifestó en vivo su incomprensión: “No lo entiendo. Es una oportunidad increíble, una alegría extraordinaria. Cuando tienes la oportunidad de participar en un Mundial, hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; es un sueño de la infancia”, señaló. Añadió además que considera el parto como un momento del que el padre resulta prescindible.

El descargo de France Pierron tras sus frases sobre Doku

Las palabras de France Pierron se viralizaron rápidamente y provocaron un aluvión de respuestas críticas tanto de usuarios en redes sociales como de diversos medios, entre ellos Libération. Este diario caracterizó la postura de la periodista como una defensa de un “modelo patriarcal medieval” y cuestionó la comparación entre un evento familiar y una competencia internacional de fútbol. Las reacciones no se limitaron al ámbito digital: la Asociación de Mujeres Periodistas Deportivas emitió un comunicado en el que desaprobó “total e incondicionalmente los comentarios retrógrados realizados por France Pierron el viernes 19 de junio en el canal L’Équipe”. Además, la organización condenó el acoso sexista y las amenazas que la periodista recibió tras sus declaraciones.

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El grupo L’Équipe respondió inicialmente con un comunicado oficial en el que tomó distancia de las expresiones de Pierron, afirmando que “están muy alejadas de los valores del grupo” y pidió disculpas tanto a Jérémy Doku como a la audiencia. Posteriormente, la empresa reiteró su condena contra el ciberacoso dirigido a la periodista y expresó: “Ningún desacuerdo puede justificar tal comportamiento. Por lo tanto, cuenta con el pleno apoyo del Grupo ante estas acciones inaceptables”.

El sábado, France Pierron utilizó la red social X para disculparse públicamente. Reconoció que había transmitido “una opinión personal en el contexto de un debate” y que comprendía que sus palabras “pudieran haber impactado, ofendido o herido”. Aclaró que su intención nunca fue minimizar el papel de los padres en situaciones familiares y lamentó las consecuencias de su intervención. En su mensaje, Pierron subrayó: “Estas declaraciones son únicamente mías y de ninguna manera reflejan una postura colectiva”.

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Jeremy Doku regresó a la concentración de Bélgica y apunta a estar contra Nueva Zelanda (Reuters/Blake Dahlin)

En la comunicación interna dirigida al personal, la dirección del grupo L’Équipe enfatizó la importancia de mantener “un control constante sobre nuestra emisión”, recordando que la libertad de expresión y el debate forman parte del ADN de la empresa, pero no eximen de la vigilancia editorial.

Doku se reincorporó a la concentración de Bélgica tras el nacimiento de su hijo

La estrella belga Jérémy Doku había expresado la necesidad de regresar a su país para compartir el nacimiento de su hijo, una decisión que coincidía con partidos clave de la selección en el Mundial. El caso reavivó debates sobre el equilibrio entre la vida profesional y familiar de los deportistas, así como el lugar de los padres en los momentos de nacimiento.

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La controversia generada por las palabras de France Pierron afectó la imagen del canal L’Équipe, que reconoció haber atravesado “un desastre de relaciones públicas durante varios días”. En los comunicados, la empresa reiteró la gravedad de los hechos y la necesidad de una gestión serena y reflexiva de la situación, indicando que la suspensión de Pierron busca precisamente ese espacio de análisis.

A la par de la suspensión de France Pierron, la situación de Jérémy Doku avanzó en una dirección positiva para la selección de Bélgica. El extremo se reincorporó a la concentración del equipo nacional en Seattle tras viajar a Londres, donde asistió al nacimiento de su primer hijo. El futbolista regresó al hotel de la selección, donde fue recibido con felicitaciones por parte de sus compañeros.

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Doku, quien recibió permiso de la Federación de Fútbol de Bélgica y estuvo acompañado por un médico del equipo durante su breve estancia en Londres, estará disponible para el partido decisivo ante Nueva Zelanda. El encuentro definirá el pase de Bélgica a la siguiente ronda del Mundial, en un contexto donde la presencia del jugador resulta clave tras haberse ausentado en el partido anterior por una enfermedad, según confirmó la federación.

Vale destacar que el conjunto belga igualó en sus dos presentaciones (1-1 con Egipto y 0 a 0 ante Irán) y buscará meterse en los 16avos de final en su enfrentamiento ante Nueva Zelanda en Vancouver.

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