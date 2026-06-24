Reto viral provoca 39 casos de amenazas de balaceras en escuelas de Chihuahua en cuatro meses

La policía municipal atiende una emergencia en una escuela primaria de Chihuahua, donde los estudiantes están fuera del edificio tras una evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reto viral en redes sociales ha provocado un total de 39 casos de amenazas de balaceras en escuelas de la ciudad de Chihuahua en los últimos cuatro meses, lo que a pesar de no concretarse, a generado alarma en decenas de docentes, padres de familia y alumnos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, detalló que desde el mes de marzo a lo que va de junio de este año, se han atendido un total de 39 reportes de amenazas en diversos planteles educativos.

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El fiscal de distrito, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, advirtió que esta situación no puede minimizarse a pesar de que ninguna amenaza se concretó en un hecho violento: “No podemos a priori tomarlo simplemente como bromas. Tenemos que tomar las acciones necesarias para evitar que alguno de estos se pudiera concretizar”.

Mayo, el mes del pico: 18 eventos en 30 días

El coordinador de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, Rodolfo Tintori Jurado, explicó que en el mes de marzo se atendieron dos eventos; en abril, cinco. Pero fue en mayo cuando los reportes se dispararon con un total de 18 amenazas en un solo mes, nueve veces más que al inicio del periodo.

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En junio, con el mes aún en curso, la unidad contabiliza hasta el momento cuatro eventos atendidos.

(FB/ Secretaría de Educación y Deporte).

Redes sociales, el detonador: casos podrían ser mayores debido a la extensión de la entidad

Todos los eventos tienen un origen común. Tintori Jurado fue enfático al señalar que “todos estos eventos son fomentados por retos virales en las redes sociales”.

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Y es que fue el reto denominado “Mañana Tiroteo” que provocó alertas no solo en Chihuahua, sino en otras entidades del país como Puebla, el cual consistía en escribir mensajes de amenaza en los baños de los planteles, siguiendo una dinámica de imitación que se propagó entre adolescentes a través de plataformas digitales.

Los planteles afectados son, en su mayoría, secundarias del distrito Morelos, que comprende Chihuahua capital. Tintori Jurado aclaró que su unidad no atiende casos fuera de esa demarcación territorial, por lo que eventos ocurridos en otros municipios como Delicias no forman parte del conteo, por lo que las alertas podrían ser más en todo el país.

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Cabe señalar que estos casos comenzaron a registrarse el mismo mes que un adolescente de 17 años realizó un ataque armado en un plantel de bachillerato de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde asesinó a dos maestras.

Solo dos adolescentes han sido identificados en los 39 eventos

Imagen ilustrativa de una escuela de Chihuahua. (Foto: Facebook))

Tintori Jurado reveló que de todos los eventos atendidos en el año, únicamente se identificó a dos adolescentes como los responsables de las amenazas.

Al respecto, explicó que las amenazas escritas constituyen una falta administrativa, no una infracción antisocial. Por esa razón, la intervención de la unidad no deriva en un proceso judicial contra los menores.

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“Este tipo de eventos es una falta administrativa. Por ende, no incurren en una infracción antisocial”, señaló Tintori Jurado.

El protocolo: entrevista, plan de intervención y seguimiento

Desde el mes de abril realizaron alertas sobre la difusión del reto viral. Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua

Las autoridades detallaron que al recibir una alerta sobre amenazas de balaceras en escuelas, el protocolo inicia con la identificación de un responsable y sigue tres pasos. Primero, una entrevista con los padres de familia. Segundo, la elaboración de un plan de intervención. Tercero, un seguimiento activo para evitar la reincidencia.

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“Se lleva a cabo la entrevista con los padres de familia, se hace un plan de intervención, un medio de contención y se le persigue para que en lo sucesivo evite realizar dicha conducta”, precisó el coordinador.

El fiscal Araiza amplió este enfoque al señalar que cada caso detectado activa un trabajo específico con tres actores: los jóvenes involucrados, los maestros y las familias. El objetivo es “determinar cuáles fueron las causas que los llevaron a realizar este tipo de bromas, entre comillas, pero que al final de cuentas sí pueden generar alguna alarma en la comunidad en donde sucede”.

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Llaman a los padres a tener mayor comunicación con sus hijos para evitar la difusión de más amenazas

Coordinador de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, Rodolfo Tintori Jurado. Foto: FGE Chihuahua

El fiscal subrayó que la prioridad institucional es mantenerse en el terreno de la prevención: “Hay que atenderlo precisamente para que nos quedemos en el área de la prevención y no tengamos que lamentar alguna tragedia”.

Ante las posibles consecuencias de realizar este tipo de amenazas en escuelas derivado de retos virales, Tintori Jurado hizo un llamado directo a los padres de familia para fortalecer la comunicación con sus hijos adolescentes y trabajar en la formación de valores, “en el sentido que tengan más respeto hacia los bienes y hacia las personas”.

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