Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

Con cánticos, banderas y mensajes en redes bajo el hashtag #CumpleLEO, fanáticos de todas las edades rindieron tributo a Lionel Messi (A la Barbarossa - Telefe)

De manera indiscutida, Lionel Messi se consolidó como una de las figuras más queridas y celebradas de la Argentina. Su liderazgo al frente de la Selección, el sueño hecho realidad de la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y una carrera repleta de logros lo convirtieron en el gran ídolo nacional, aplaudido por generaciones y admirado en cada rincón del país. En el marco de su cumpleaños número 39, el capitán albiceleste volvió a ser el epicentro de un homenaje multitudinario, reflejado en la pantalla de A la Barbarossa (Telefe) y replicado en redes sociales y medios de todo el mundo.

Desde bien entrada la mañana, el país entero se preparó para el festejo. Tal como había anticipado el periodista Rodolfo Barili, la convocatoria fue un éxito: localidades de norte a sur, fábricas, escuelas, clubes y hasta comunidades de argentinos en el exterior se organizaron para celebrar el cumpleaños de Messi en simultáneo, con las 10 como horario simbólico en honor a su camiseta.

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Banderas celestes y blancas, carteles coloridos, dibujos y hasta camisetas improvisadas formaron parte del paisaje en cada encuentro que se vivió en puntos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde el cariño por el capitán se hizo visible entre cánticos, gritos y aplausos. En paralelo, bajo el hashtag #CumpleLEO, las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y videos, sumando un componente digital a la fiesta popular.

A medida que se acercaba la hora señalada, y en una cuenta regresiva invertida del 1 al 10, el estudio de Georgina Barbarossa y diferentes puntos del país comenzaron a entonar el clásico “Feliz cumpleaños” al unísono. La emoción se multiplicó cuando desde el panel de A la Barbarossa corearon a viva voz “¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi!”, mientras la pantalla mostraba imágenes en vivo de fanáticos cantando y festejando desde plazas, aulas, clubes de fútbol juvenil y hasta desde las veredas de sus barrios. El sentimiento colectivo se palpaba tanto en la televisión como en los posteos, donde la admiración por Messi trascendía el fútbol para transformarse en un fenómeno social y cultural.

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El país se reunió para celebrar a su capitán (Captura Telefe)

Desde diferentes puntos del paìs y luciendo los colores de la albiceleste, los fanáticos celebraron el cumpleaños de Messi (Captura de video)

“Yo no puedo creer esto. Me siento como si estuviera dentro de la cancha”, expresó Barbarossa, visiblemente emocionada y envuelta en una gran bandera argentina. El clima de celebración se extendió incluso más allá de las fronteras nacionales: el notero Nacho Juliano mostró cómo logró que una dedicatoria de cumpleaños para Messi apareciera en una enorme pantalla led en la vía pública de Dallas, Texas, la misma ciudad donde la Selección había jugado el último partido ante Suecia y donde los hinchas se congregaron en el fan fest mundialista.

El festejo no se detuvo en el estudio ni en las redes. Desde niños en los colegios, pasando por grupos de vecinos con tambores y bombos en plena calle, hasta trabajadores en fábricas de alfajores, todos se sumaron con alegría a la celebración. El panel de A la Barbarossa entonó los cánticos más populares de la hinchada argentina, como el infaltable “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar… Que de la mano de Lionel Messi, todos la vuelta vamos a dar”. La postal de fiesta se replicó en cada rincón del país, confirmando que el cariño por Messi une a los argentinos más allá de edades, profesiones o provincias.

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Mientras tanto, lejos del bullicio pero con el mismo compromiso de siempre, Messi celebró sus 39 años entrenando al máximo nivel, en plena disputa de su sexto Mundial y con la mirada puesta en el último partido de la fase de grupos. La jornada, marcada por una agenda deportiva intensa y la expectativa mundialista, incluyó saludos de instituciones, figuras del deporte, excompañeros y una marea de mensajes de hinchas anónimos.

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 entrenando al máximo nivel (Instagram)

El propio capitán eligió una forma diferente de conmemorar su cumpleaños. Cuando el reloj marcó la medianoche, Messi compartió en su cuenta de Instagram un video de su entrenamiento físico, sin texto ni explicaciones. En las imágenes se lo pudo apreciar realizando ejercicios de fuerza con pesas en el gimnasio, en una rutina que evidencia su nivel de exigencia y profesionalismo. El clip fue musicalizado con “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)” de La T y La M, la banda argentina que se convirtió en un emblema sonoro de la Selección durante la gesta en Qatar 2022.

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Así, el cumpleaños de Messi se transformó una vez más en una verdadera fiesta nacional, en la que el agradecimiento, la admiración y el orgullo se entrelazaron en cada rincón del país y más allá de sus fronteras. Una celebración que trasciende el tiempo y el fútbol, y que confirma que, para los argentinos, Messi es mucho más que un jugador: es un símbolo de esfuerzo, humildad y sueños cumplidos.