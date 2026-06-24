Continúa búsqueda entre escombros de personas desaparecidas tras derrumbe en Honduras

El derrumbe deja una fallecida y mantiene a dos personas desaparecidas tras más de 24 horas. (cortesía:Bomberos)

Más de 24 horas después del derrumbe, las autoridades siguen desplegadas en el Anillo Periférico, en Tegucigalpa, capital de Honduras, en busca de desaparecidos y para evitar nuevos colapsos. Hasta ahora confirmaron la muerte de Claudia Suyapa Garay, de 46 años, y mantienen la búsqueda de otras dos personas.

La emergencia mantiene movilizados a miembros del Cuerpo de Bomberos, personal de rescate, maquinaria pesada, técnicos especializados y otras instituciones, que trabajan de forma coordinada en medio de la inestabilidad del terreno.

Karen Dinora Girón, de 41 años, y Félix Núñez Flores permanecen desaparecidos desde el momento en que ocurrió el colapso. Los cuerpos de socorro advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

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Posible cuarta víctima bajo los escombros

El mayor del cuerpo de bomberos Sergio Madrid informó que los equipos de rescate manejan información sobre la posible existencia de una cuarta persona atrapada en la zona del desastre.

Según explicó, testimonios de trabajadores y de personas que se encontraban en el lugar señalan que había varios vehículos estacionados cerca del área donde cedió el talud.

Aunque uno de los automóviles ya fue localizado y extraído sin ocupantes en su interior, las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo vehículo que permanecería bajo toneladas de tierra.

“Ya extrajimos un vehículo y no había nadie, pero se supone que todavía hay otro vehículo involucrado. No descartamos que haya una cuarta víctima”, manifestó el oficial.

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La preocupación creció porque trabajadores de las bodegas relataron que algunos empleados acostumbraban usar sus vehículos para descansar durante las primeras horas de la mañana, cuando ocurrió la emergencia.

Esta situación obligó a los equipos de rescate a ampliar las áreas de búsqueda mientras continúan las labores de remoción de escombros.

Las autoridades amplían la búsqueda en el Anillo Periférico por una posible cuarta víctima. (cortesía:Bomberos)

La estabilización del terreno

A pesar de la urgencia por encontrar a los desaparecidos, las autoridades actuaron con precaución por el riesgo de nuevos deslizamientos.

Durante las últimas horas, las operaciones manuales de rescate fueron suspendidas de forma temporal para dar paso a trabajos de estabilización del terreno con maquinaria pesada.

De acuerdo con evaluaciones del Cuerpo de Bomberos, el talud afectado presenta una abertura superior a 10 centímetros, una señal de que la masa de tierra continúa desplazándose lentamente.

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“Cada vez va cediendo más a medida que cae la lluvia y se mueve la tierra. Lo que queremos evitar es poner en peligro a los rescatistas”, explicó Madrid.

Los trabajos se concentran en remover material inestable, disminuir la presión sobre el talud y generar condiciones seguras para que los equipos especializados puedan ingresar de nuevo a las áreas de búsqueda.

Avances en la extracción

Las autoridades señalaron que, una vez concluyan los trabajos de estabilización, se reanudarán las operaciones especializadas para localizar a las personas desaparecidas.

Para ello se contempla el ingreso de personal de búsqueda y rescate equipado con herramientas especializadas, además del apoyo de maquinaria que permita avanzar en la remoción controlada de grandes cantidades de tierra.

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La magnitud del derrumbe complicó las labores por la cantidad de material que cubrió parte de las estructuras y áreas donde podrían encontrarse las víctimas.

Mientras tanto, familiares de los desaparecidos permanecen atentos al desarrollo de las operaciones y esperan obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Qué investigan sobre el colapso

En paralelo con las labores de rescate, expertos consideran que el incidente deberá ser objeto de una investigación técnica para establecer las causas del derrumbe.

Las autoridades prevén reanudar la búsqueda especializada cuando concluyan los trabajos de estabilización en la zona del derrumbe. (cortesía:Bomberos)

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Mario Matamoros, manifestó que aún es prematuro emitir conclusiones definitivas, aunque señaló que una de las hipótesis preliminares podría estar relacionada con problemas de empuje de suelos.

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Insistió en que cualquier explicación deberá sustentarse en estudios científicos y técnicos realizados por especialistas en geotecnia y otras disciplinas de la ingeniería.

“Hay que hacer las investigaciones correspondientes con un equipo de especialistas y verificar que todos los permisos requeridos estuvieran en orden, tanto de construcción como ambientales. Antes de emitir cualquier opinión definitiva, deben pronunciarse los especialistas en la materia”, expresó.

La investigación podría determinar si existían señales previas de inestabilidad en la zona o si se requerían medidas adicionales para mitigar riesgos asociados a deslizamientos.