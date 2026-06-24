Darío Barassi se indignó por una consigna de Ahora Caigo y se fue del aire: “¿Vos me estás jodiendo?”

Darío Barassi se fue del programa indignado (Ahora Caigo. El Trece)

La inesperada escena que se vivió en Ahora Caigo dejó a los televidentes con una postal poco frecuente: Darío Barassi cediendo la conducción del ciclo a la productora Luli Latorre en pleno aire, tras un exagerado gesto de fastidio con el que marcó su enojo con la producción.

El episodio se produjo durante la participación de Flavia, una concursante de 36 años, cuando Barassi descubrió que el siguiente juego, Entre dos, involucraba a Migue Granados y Nico Occhiato como opciones de respuesta. “¿Vos me estás jodiendo que es Migue Granados y Nico Occhiato?”, lanzó el conductor, exagerando su incomodidad ante la consigna.

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Darío Barassi cedió la conducción de Ahora Caigo a la productora Luli Latorre en pleno aire tras un momento de fastidio

Su reacción fue inmediata. En una escena de celos, se alejó de las cámaras y, sin ocultar su malestar, ordenó: “No, Luli, no, hacelo vos a este. Yo no voy a hacer un juego con Migue Granados y Nico Occhiato. Prendanle el micrófono”. La productora, lejos de dudar, dejó sus funciones habituales y asumió la conducción del segmento, ante la sorpresa del equipo y la audiencia, un hecho que evidenció la dinámica espontánea del programa y la capacidad de su equipo para adaptarse a situaciones inesperadas.

No era la primera vez que se veía a Barassi perdiendo la paciencia en el estudio. En una emisión reciente, tras la presentación de otra participante, el conductor ya había dado muestras de incomodidad. En aquella ocasión, Latorre, con la voz casi ausente, explicó que la concursante Viviana estaba jubilada y había sido profesora de Educación Física. El conductor, en tono de broma pero visiblemente descolocado, amagó con retirarse: “No sé para dónde ir”, confesó frente a los productores, que aguardaban el inicio de otra sección del programa.

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Las redes sociales y los seguidores de Ahora Caigo destacaron la naturalidad con la que el equipo resolvió el relevo de conducción

La situación no quedó ahí. Barassi remató la escena con ironía, refiriéndose al clima detrás de cámaras: “Yo no puedo hacer un programa con una flaca que no habla porque no para de escabiar, los dos bolud*s con la coreo que están de espalda. Es imposible arrancar un programa así”.

La participación de Luli Latorre como conductora improvisada generó una ola de comentarios en redes y entre los seguidores del ciclo. No solo aceptó el reto sin vacilar, sino que condujo el juego con soltura, demostrando el conocimiento del formato y la confianza del equipo para sostener el aire en circunstancias inusuales.

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Esta clase de momentos revela la particular química entre los integrantes de Ahora Caigo. El ida y vuelta entre Barassi y Latorre ya había tenido antecedentes, aunque nunca de forma tan explícita ni con el conductor apartándose de su puesto principal. La propia Latorre, en ediciones previas, había protagonizado presentaciones y hasta bailes junto a los participantes, pero nunca la conducción completa de un bloque.

La participación de Flavia, una concursante de 36 años, quedó atravesada por el cruce que alteró la dinámica habitual de Ahora Caigo

La espontaneidad de lo ocurrido reflejó el carácter enérgico de Barassi y la capacidad de respuesta de la producción. Latorre, al tomar el micrófono, mostró que conoce el ritmo del ciclo al detalle y supo guiar a la concursante sin titubeos. El público, testigo de este cruce, celebró en redes la frescura del momento y la naturalidad con la que el equipo resolvió la situación, sin que el ritmo del programa se resintiera. Una química que se construyó desde la época de 100 argentinos dicen y que se potenció en Ahora Caigo, con intervenciones delante y detrás de la pantalla y pasos de comedia de los que algunas veces también forman parte los concursantes.

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Esto sucedió con la presencia de Patricia, quien contó que su esposo trabaja en el transporte de óbitos, lo que motivó un pedido a Luli: “No dejes que me lleven en una bolsa. Te lo pido, por favor”. En ese momento, el conductor expresó su opinión sobre la despedida: “Que la gente me llore a los gritos, que me vea ahí muerto y que me toque. No en una bolsa. Maquíllenme un poco, traje que me adelgace y sáquenme pelos del pecho, no quiero que la gente diga que era peludo”.