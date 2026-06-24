Crimen y Justicia

Asesino en bicicleta: siguió a su compañero de pensión, lo atacó en un pastizal y lo mató

El sospechoso fue identificado por el particular modo de desplazarse hacia el descampado donde fue hallado el cuerpo de la víctima

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Siguió en bicicleta a su compañero de pensión, lo interceptó y lo mató portada
Siguió en bicicleta a su compañero de pensión, lo interceptó y lo mató

Un hombre identificado como Juan Aguirre, de 60 años, fue detenido por el brutal homicidio de su compañero de pensión, en Berisso, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El supuesto autor del crimen de Roberto Claudio Rodríguez, de 54 años, fue arrestado tras la reconstrucción del recorrido que, según la investigación, ubicó al sospechoso siguiendo a la víctima en bicicleta hasta la zona de pastizales donde luego apareció el cuerpo, y de secuestrar en un allanamiento una cuchilla y prendas presuntamente vinculadas con el crimen.

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Investigadores de la DDI La Plata y de la SubDDI Berisso estableció que Rodríguez había salido de la pensión donde residía, en 34 entre 128 y 129, a bordo de una motocicleta Motomel. Detrás de él iba un hombre en bicicleta con canasto negro y parrilla, identificado después como Aguirre, quien también alquilaba un dormitorio en el mismo lugar.

La causa quedó a cargo de la UFI 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Masi. Antes del allanamiento, los investigadores supieron que el sospechoso se había mudado de manera reciente a una vivienda de la calle 611 entre 123 y 124, lo que derivó en una orden de allanamiento de urgencia.

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El cuerpo de Rodríguez había sido hallado el 6 de junio tras una alerta policial en la zona de calles 126 entre 28 y 29. Estaba en la vía pública, entre pastizales linderos a un arroyo, con una lesión cortante en el cuello y el rostro ensangrentado.

La autopsia reveló lesiones múltiples y una muerte por shock hipovolémico. Los forenses determinaron que la víctima presentaba un corte de unos 28 cm en la región cervical anterior y lateral, además de fractura de columna cervical a la altura del cuello, cortes en ambos arcos superciliares, fractura maxilar, fracturas de huesos nasales y pómulos, una herida en la región abdominal lateral izquierda y un traumatismo encefalocraneano grave.

El informe forense concluyó que la muerte se produjo por shock hipovolémico causado por una herida de arma blanca, con una data de muerte de entre 24 y 48 horas.

La identificación se logró después de obtener huellas dactilares y permitió establecer que la víctima era Roberto Claudio Rodríguez.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la moto y el casco usados habitualmente por Rodríguez fueron encontrados a metros del lugar donde apareció el cuerpo.

El análisis de cámaras indicó que la víctima se dirigió hacia los pastizales y que poco después llegó al mismo sector una bicicleta con un hombre que ingresó en el terreno cubierto y luego salió solo.

Esa secuencia fue uno de los elementos que orientó la causa hacia Aguirre. Los investigadores también establecieron que, tras retirarse de los pastizales, regresó a la pensión donde convivía con la víctima y con quien, según consta en el expediente, mantenía problemas previos.

El allanamiento secuestró la bicicleta, una cuchilla tipo carnicero de 30 centímetros y varias prendas que coincidirían con las registradas en las imágenes.

Entre los elementos incautados figuran una bolsa de tela con aparentes manchas hemáticas, descripta como coincidente con la que estaba dentro del canasto de la bicicleta observada en cámaras; un cuello polar; un par de zapatillas; y un pantalón que Aguirre llevaba puesto al momento de su detención.

En las primeras tareas sobre el terreno, el relevamiento de testigos no había aportado datos de interés y el análisis inicial de dos cámaras públicas y privadas ubicadas a unos 100 metros del lugar no había mostrado novedades. El giro de la investigación llegó después, cuando la ampliación del análisis de registros permitió reconstruir el trayecto de la víctima y del sospechoso.

Sobre Rodríguez, el informe incorporado a la causa señala que se encontraba en situación de calle, que tenía problemas de consumo de estupefacientes y que no mantenía trato ni con ex parejas que lo habían denunciado en el pasado ni con su círculo familiar.

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