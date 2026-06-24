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Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Niños y adolescentes se reunieron para cantarle el feliz cumpleaños al astro. El evento tuvo lugar en el Monumento Nacional a la Bandera y contó con la conducción especial de Abel Pintos

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En el corazón de Rosario, la ciudad natal de Lionel Messi, más de 5.000 chicos se reunieron frente al Monumento Nacional a la Bandera para cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la selección argentina que este 24 de junio celebra su 39° aniversario.

El evento contó con la conducción especial del cantante Abel Pintos, quien ofició de maestro de ceremonias y guía a los presentes durante la interpretación. Como escenario se eligió uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad donde el astro dio sus primeros pasos en el fútbol.

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La propuesta surgió a partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rosario y Mundo Leo, el ciclo que desde hace 14 años narra la trayectoria y el legado de Messi.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca reconocer no sólo la dimensión deportiva de la leyenda, sino también al referente local que “inspira a generaciones de niños y jóvenes con su esfuerzo, humildad y pasión por el deporte”.

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El tributo se suma a otros homenajes e muestras de cariño para el máximo goleador de la historia de los Mundiales. En una de ellas, l conductor Rodolfo Barili propuso a través de Telefe Noticias y las redes sociales una convocatoria para cantarle el “Feliz Cumpleaños” a Messi en dos horarios: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, invitando a participar desde cualquier lugar, ya sea en aulas, trabajos, transportes o en casa. La consigna, que se expandió bajo el hashtag #cumpleLEO, apunta a que el saludo masivo cruce fronteras y llegue hasta la concentración de la Albiceleste en Estados Unidos.

El capitán celebra su día en plena competencia mundialista, tras haber superado el récord de goles en la historia de los Mundiales y con la Albiceleste ya clasificada a la siguiente ronda.

Luego de su gran actuación ante Austria, Messi fue consultado por la prensa sobre qué pediría al soplar las velas. “La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca y poder seguir disfrutando también de todos estos momentos”, respondió y también resaltó la importancia de pertenecer a un grupo que “hace muchos años le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido que compite como el primero, sea cual sea el rival”.

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles (REUTERS/Issei Kato)
Lionel Messi cumple 39 años este miércoles (REUTERS/Issei Kato)

-Vos siempre decías “yo sé que Dios un Mundial me va a dar”. ¿Te podrá dar dos?, le consultó Infobae.

-(Leo se sorprendió y se sonrió) No sé... Ya sería pedir demasiado, ja. Con lo que Dios me dio, ya hay de sobra. Lo que me toca hoy es disfrutar e intentarlo de nuevo como hicimos siempre. Iremos paso a paso, como lo hicimos siempre. Sin ir mucho más allá. Este grupo va a intentar otra vez que todo termine bien.

El 24 de junio también es un día de relevancia especial para la cultura argentina: comparten cumpleaños figuras como Juan Manuel Fangio, Juan Román Riquelme y Ernesto Sábato, y se recuerda el aniversario de los fallecimientos de Carlos Gardel y Rodrigo Bueno.

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