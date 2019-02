El Banco Central ha sido en los últimos meses el centro de las críticas, no sólo del sector real y de las familias, sino también de gran parte de la dirigencia política. Si bien reconocen los fundamentos de esos cuestionamientos, aseguran que no tienen otra opción que moverse con extrema cautela y prudencia, porque no quieren volver a caer en un escenario de corrida cambiaria como la que se produjo entre fines de abril y septiembre de 2018. Están convencidos de que las consecuencias serían mucho peores.