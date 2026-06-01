La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 se incorpora al circuito internacional y convoca a figuras del atletismo argentino

Media Maratón Ciudad de La Plata

La Media Maratón Ciudad de La Plata confirmó su cuarta edición para el domingo 14 de junio de 2026, con largada desde Plaza Moreno a las 8:00. La competencia bonaerense presentará nuevamente dos distancias: 10K y 21K, sobre un circuito urbano certificado que atraviesa puntos emblemáticos de la capital provincial. Según informó la organización, la carrera sumará este año la incorporación al circuito internacional New Balance Race Series, lo que eleva el estándar del evento y lo posiciona en el calendario global del running.

La prueba platense, que en pocos años se consolidó como una de las más convocantes del país, recibirá a miles de corredores nacionales y extranjeros. El recorrido cuenta con la certificación de World Athletics, respaldo que garantiza las condiciones técnicas y deportivas para marcas oficiales. En ediciones anteriores, el circuito fue escenario de grandes actuaciones: en 2024, Cristian Garro estableció el récord argentino de 10 kilómetros en este trazado, marca que lo posicionó entre los mejores de Sudamérica.

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La edición 2026 marcará un salto cualitativo con la llegada de la marca New Balance como sponsor principal. De esta manera, la Media Maratón Ciudad de La Plata se suma a la New Balance Race Series, plataforma que agrupa a las competencias más relevantes del running internacional. La integración a este circuito refuerza la proyección nacional e internacional de la prueba y la ubica entre los eventos de referencia en el país.

La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 (Instagram)

Entre los atletas destacados que participarán este año figuran Félix Sánchez, fondista formoseño reconocido por haber sido el mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires 2022 con un registro de 2h16m50s. También estará en la línea de salida María Belén Córdoba, mediofondista argentina que ha tenido actuaciones sobresalientes en pruebas de 21K y que atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en el atletismo nacional.

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La organización confirmó que la prueba mantendrá la dinámica de crecimiento de las últimas ediciones, con un despliegue logístico de alto nivel y una convocatoria que espera superar los números de años anteriores. El evento apunta a consolidar la identidad deportiva de La Plata y fortalecer su lugar dentro del calendario anual de carreras de calle.

“El circuito platense es rápido, atractivo y está preparado para grandes marcas, tanto en 10K como en 21K”, informaron desde la organización. La largada y llegada en Plaza Moreno permiten a los corredores recorrer arterias históricas de la ciudad y disfrutar de un entorno urbano preparado para la competencia. La expectativa de recibir a corredores de todo el país y del exterior refuerza el perfil de la Media Maratón como cita obligada para la comunidad atlética nacional.

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La próxima edición, prevista para el 14 de junio, promete volver a llenar las calles de la ciudad con deporte, participación y espíritu platense, consolidando un evento que ya se instaló como referencia en la región.

Más información e inscripción: https://mediamaratonlaplata.com.ar/2026/

Instagram: https://www.instagram.com/mediamaratonlaplata/?hl=es